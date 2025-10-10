Bruno Mars completa 40 anos entre hits, prêmios e shows

O cantor segue colecionando façanhas. “Die With a Smile”, parceria recente do astro com Lady Gaga, se tornou a primeira música a ficar 200 dias no primeiro lugar na parada mundial do Spotify. Na plataforma de streaming, o hit, vencedor do Grammy de Melhor Performance de Duo/Grupo Pop em 2025, já foi ouvido mais de um 1 bilhão de vezes.