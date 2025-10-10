Matt Damon faz 55 anos: a trajetória do astro que se casou com a bartender do bar frequentado pelo elenco

Matt é casado com a argentina Luciana Barroso. Eles se conheceram em 2003, época em que Damon filmava 'Ligado em você', em Miami. Ele e colegas foram a um bar onde ela trabalhava como bartender. O casal tem três filhas Isabella, 18 anos, Gia, 15 anos, e Stella, 13 anos, além de Alexia, 24 anos, fruto de um relacionamento anterior de Luciana.