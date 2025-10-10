Matt Damon faz 55 anos: a trajetória do astro que se casou com a bartender do bar frequentado pelo elenco

As filmagens devem começar no segundo semestre de 2026. George Clooney, que também atua como produtor-executivo, destacou que a amizade entre os colegas de elenco, incluindo Julia Roberts, Brad Pitt e Don Cheadle facilita todo o processo.
Damon, que esteve em todos os filmes anteriores da trilogia dirigida por Steven Soderbergh, deve retornar para continuar sua icônica participação na saga, iniciada em 2001 com “Onze Homens e um Segredo”.
Um dos atores mais queridos de Hollywood, Matt Damon nasceu no dia 8 de Outubro de 1970 em Cambridge, em Massachusetts, sendo filho de Kent Telfer, um corretor da bolsa, e Nancy Carlsson-Paige, uma professora universitária de educação, da Universidade de Lesley. Além disso, seu irmão Kyle, é um escultor e artista.
Após seus pais se divorciarem, Damon e seu irmão se mudaram com sua mãe e viveram em uma casa comunal de seis famílias. Ele cresceu perto do ator Ben Affleck, amigo e colaborador em vários filmes ao longo de sua carreira.
Apaixonado pelas artes cênicas, Damon trabalhou como ator em várias produções teatrais do ensino médio. Ele estudou na Universidade Harvard, de 1988 a 1992, mas não se formou, saindo da universidade para prosseguir sua carreira de ator em Los Angeles.
Após concluir o colegial, o artista conseguiu seus primeiros papéis no cinema. Foram nos filmes 'Três Mulheres, Três Amores' em 1988, 'O Preço da Paixão' e 'Campo dos Sonhos'.
Durante os anos 90, ele atuou em diversos filmes, ganhando fama e prestígio. Títulos como 'Código de Honra', 'Gerônimo: Uma lenda americana', 'Os Bons e Velhos Companheiros', 'Dias de Glória', 'Coragem Sobre Fogo', 'Procura-se Amy' e 'O Homem que Fazia Chover'.
O apogeu da qualidade de suas atuações veio no filme 'Gênio Indomável' em 1997, que atuou e escreveu junto com o amigo Ben Affleck, rendendo um Oscar para a dupla de Melhor Roteiro Original.
Estrelado pela dupla e Robin Williams, a obra cinematográfica rendeu nove nomeações para Oscar. O filme, dirigido por Gus Van Sant, além do prêmio de roteiro, garantiu a Robin Williams o Oscar de melhor ator (coadjuvante/secundário).
Um outro marcante trabalho de Damon foi no filme 'O Resgate do Soldado Ryan', de Steven Spielberg, em 1998, onde interpretou o soldado James Francis Ryan, paraquedista que teve seus três irmãos mortos em combate.
Em 1999, Damon protagonizou o filme 'O Talentoso Ripley'. Seu personagem, Tom Ripley possui um dom incomum: capaz de imitar, com perfeição, a assinatura, a voz, o modo de se mexer, tudo numa pessoa.
A trilogia de filmes, inicialmente um remake do longa de mesmo nome de 1960, começou, em 2001, com '11 Homens e um Segredo' e foi um dos maiores sucessos comerciais daquele ano.
Em 2004, Matt participou da sequência 'Doze Homens e Outro Segredo' e três anos depois emendou 'Treze Homens e um Novo Segredo ', ao lado de George Clooney e Brad Pitt.
Matt Damon se tornou o protagonista de uma série de filmes alemã-americana de ação, espionagem e suspense, baseada no personagem literário Jason Bourne. Ao todo, foram cinco filmes, sendo o primeiro deles 'A identidade Bourne', em 2002.
O ator participou de quatro filmes da sequência, ficando de fora apenas de 'O legado Bourne'. Na ocasião, o artista anunciou que não estaria presente devido à desistência de Paul Greengrass de tocar o projeto. Em 2007, recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.
O artista também esteve no elenco de 'Contágio' e 'Os Agentes do Destino', assim como fez uma rápida participação em 'Deadpool 2' e 'Ford v Ferrari'. Um ator consagrado, com muitos papéis marcantes na carreira.
Em 'Elysium ', a secretária do governo Rhodes (Jodie Foster) faz de tudo para preservar o estilo de vida luxuoso da cidade, porém um pobre cidadão da Terra (Matt Damon) tenta um plano ousado para trazer de volta a igualdade entre as pessoas.
Na sequência da carreira, Damon também participou da obra 'Interestelar', filme do diretor Christopher Nolan. A trama conta a história de um grupo de exploradores que faz uso de uma nova ferramenta para viajar no espaço.
Matt Damon fez uma breve aparição em 'Thor: Ragnarok', depois do convite de Taika Waititi e Chris Hemsworth: 'Esses caras são muito engraçados, e Taika comanda o set de um jeito bem divertido. Foi uma experiência leve para mim', disse o ator.
Depois de alguns fracassos de bilheteria, Matt Damon fez parte de 'Oppenheimer' e quebrou essa sequência. Ele interpreta o general Leslie Groves no longa-metragem de Christopher Nolan, um filme biográfico sobre o pai da bomba atômica estrelado por Cillian Murphy.
O filme arrecadou mais de US$ 556 milhões em todo o mundo. Com um custo de US$ 100 milhões, a obra foi mais do que bem-sucedida nas bilheterias.
Em 2024, protagonizou 'Os Provocadores', co-escrito por Casey Affleck e dirigido por Doug Liman. Nele, o artista reencontrou Liman após terem colaborado há mais de 20 anos com o sucesso 'A Identidade Bourne'.
Ao longo da carreira, foi indicado ao Oscar, em 2016, por 'Perdido em Marte' e, em 2010, a melhor ator coadjuvante por 'Invictus'. No entanto, não conseguiu ganhar as estatuetas, ficando o Globo de Ouro pelo primeiro. Além disso, recusou interpretar Jake Sully (Sam Worthington) em Avatar, maior bilheteria da história.
Matt é casado com a argentina Luciana Barroso. Eles se conheceram em 2003, época em que Damon filmava 'Ligado em você', em Miami. Ele e colegas foram a um bar onde ela trabalhava como bartender. O casal tem três filhas Isabella, 18 anos, Gia, 15 anos, e Stella, 13 anos, além de Alexia, 24 anos, fruto de um relacionamento anterior de Luciana.