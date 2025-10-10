Brendan Fraser protagoniza novo filme após reviravolta na carreira

A trama se passa na Tóquio contemporânea, onde Fraser interpreta um ator americano, que enfrenta uma crise pessoal e profissional. Ele aceita um trabalho inusitado em uma agência de “família substituta”, fenômeno real no Japão, em que atores representam parentes ou parceiros para clientes que buscam companhia.
O elenco de apoio inclui Takehiro Hira (Xógum: A Gloriosa Saga do Japão), Mari Yamamoto (Pachinko, Monarch: Legado de Monstros), Akira Emoto (Shin Gojira) e a estreante Shannon Gorman.
Nem parece que até pouco tempo atrás, Brendan Fraser estava praticamente esquecido em Hollywood.
Com uma trajetória marcada por um hiato, sua performance arrebatadora em 'A Baleia' lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator em 2023 e marcou seu retorno triunfante à indústria cinematográfica.
No filme, ele interpretou Charlie, um professor de inglês que vive recluso e precisa lidar com uma grave compulsão alimentar, ao mesmo tempo em que é assombrado por más escolhas do passado.
Pelo papel, Fraser ganhou outros dois prêmios importantes de Melhor Ator: o Critics Choice Awards e o SAG Awards.
E foi na cerimônia do Oscar em 2023 que o ator Dwayne Johnson postou um vídeo em seu Instagram mostrando o encontro que ele teve com Brendan.
Dwyane recordou do início de sua carreira, quando foi alvo de críticas por sua atuação em 'O Retorno da Múmia', e destacou o apoio e a amizade de Fraser, protagonista do filme.
'Nunca me esqueço das pessoas gentis', disse Dwayne.
Nascido em Indianápolis, Estados Unidos, em 3 de dezembro de 1968, Fraser passou a infância e a adolescência se mudando e chegou a morar nos Estados Unidos, na Itália e na Inglaterra, onde começou a se interessar por atuação.
Depois de estudar faculdade de Artes, Fraser começou sua carreira na televisão e só fez sua estreia no cinema em 1991, com o filme 'Apostando no Amor'.
No entanto, foi apenas com o papel principal no filme 'George, o Rei da Floresta', de 1997, que Fraser se tornou conhecido do grande público.
Foi com “A Múmia”, em 1999, que o ator se consagrou como um dos grandes astros de Hollywood.
O filme arrecadou mais de 400 milhões de dólares e rendeu duas sequências: 'O Retorno da Múmia' e 'A Múmia: Tumba do Imperador Dragão'.
Mas, apesar da carreira meteórica, Fraser enfrentou um período difícil no início dos anos 2000, com projetos que não tiveram o mesmo impacto de seus trabalhos anteriores.
No período, Fraser atuou em filmes como 'Endiabrado', 'Crash: No Limite', 'Coração de Tinta: O Livro Mágico” e “Viagem ao Centro da Terra”.
Assim como Tom Cruise, Fraser era conhecido por dispensar o uso de dublês em algumas de suas cenas de ação, o que acabou lhe causou várias lesões.
Após concluir as filmagens do terceiro 'A Múmia”, por exemplo, o ator precisou passar por uma série de cirurgias que incluíram intervenções em seus joelhos, vértebras e até uma reparação em suas cordas vocais.
Os procedimentos precisaram ser repetidos diversas vezes ao longo de quase uma década, o que afetou a carreira do astro.
Além dos muitos problemas de saúde, Fraser passou por um divórcio, em 2007. Ele e a atriz Afton Smith foram casados por nove anos. Depois do fim do relacionamento, ele atuou em pequenos papéis.
Em 2018, o ator revelou ter sido vítima de assédio pelo jornalista e ex-presidente da Associação de Imprensa Estrangeira, Philip Berk, responsável pelo Globo de Ouro. O incidente teria ocorrido em 2003.
Segundo Fraser, Berk teria tocado e apalpado suas nádegas sem o seu consentimento. “Eu me senti como se fosse uma criança. Como se tivesse uma bola na garganta. Pensei que fosse chorar”, contou o ator.
Na época, o jornalista negou a acusação e disse se tratar de uma “invenção total” do astro.
Ainda em 2018, Fraser começou a ensaiar uma retomada com participação nas séries 'Condor', 'Titãs' e 'Patrulha do Destino'.
Em 2021, a notícia da escalação de Brendan Fraser para interpretar o personagem “Vagalume”, o vilão do filme 'Batgirl', causou grande comoção nas redes sociais. Finalmente, o ator estaria de volta em um grande filme baseado em quadrinhos.
No entanto, em agosto daquele ano, a nova gestão da Warner Bros. cancelou o projeto, mesmo com o projeto em fase de pós-produção.
O ator recebeu então o convite para o filme 'A Baleia', lançado em 2022. Esse longa, junto com 'Nem um Passo em Falso', no qual Fraser contracena com estrelas como Benicio Del Toro, marcou a volta por cima do ator.
Além da carreira no cinema, Fraser se dedicou a trabalhos filantrópicos, apoiando organizações que auxiliam crianças e jovens ao redor do mundo. Em 2020, recebeu homenagem do Instituto de Cinema Americano por suas ações humanitárias.
Com uma trajetória que inclui altos e baixos, Brendan Fraser ressurgiu com força e se tornou um exemplo de perseverança e dedicação na indústria cinematográfica.