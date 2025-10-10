Pioneirismo e talento: Laura Cardoso esbanja carisma e vitalidade aos 98 anos

Para celebrar os 30 anos dos Estúdios Globo, um dos maiores complexos de produção audiovisual do mundo, a emissora inaugurou uma Calçada da Fama e trouxe alguns artistas para a comemoração, como a carismática Laura Cardoso.
Entre os nomes escolhidos estavam Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Antônio Pitanga, Lima Duarte, Walcyr Carrasco, Renato Aragão, Neusa Borges, Denis Carvalho, Laura Cardoso, Bete Faria, Ari Fontoura, Mauro Mendonça, Rosamaria Murtinho Nathália Timberg e Serginho Groisman.
Um dos momentos mais emocionantes do evento foi justamente a chegada de Laura Cardoso. A experiente atriz marcou a inauguração da Calçada da Fama e encantou quem estava presente com sua vitalidade e carisma, aos 98 anos.
Uma das atrizes pioneiras do Brasil, Laura Cardoso iniciou sua carreira no rádio nos anos 1940, porém migrou para o televisão e depois consolidou seu sucesso também no teatro e cinema.
Filha de imigrantes portugueses e natural de São Paulo, no bairro da Bela Vista, ela destacou-se em novelas e espetáculos ao longo da carreira. Laura nasceu em 13 de setembro de 1927 e desde a infância, entre 6 aos 7 anos, brincava de teatro com amigos do bairro.
A carreira profissional da atriz comeÃ§ou aos 15 anos, em 1942, nas radionovelas da RÃ¡dio Cosmos. Por lÃ¡, Laurinda de Jesus Cardoso aprendeu a usar a voz e ganhou o nome artÃstico 'Laura Cardoso'.
A transição do rádio para a televisão ocorreu nos anos 1950, na TV Tupi. Participou do programa 'Tribunal do Coração', em 1952, escrito por Vida Alves, que lhe rendeu um papel de destaque e foi um grande sucesso na época.
É uma das atrizes que mais atuou no país, com mais de 100 trabalhos em seu currículo, incluindo mais de 60 novelas. Também fez 30 longas-metragens para o cinema.
É viúva do ator, roteirista, diretor e produtor de televisão Fernando Balleroni, com quem se casou em 1949 e teve três filhos: Fátima, José, que faleceu com três dias de vida, e Fernanda.
A atuação na televisão fez a atriz se destacar e ser nacionalmente conhecida. Ainda na Tupi, fez trabalhos como 'Os Miseráveis', em 1958, e 'Um Lugar ao Sol', no ano seguinte, além de diversas outras novelas e programas, como 'Grande Teatro Tupi', entre 1957 e 1964.
Ao longo da emblemática carreira, a atriz contracenou com Ivan Mesquita em 'Algemas de Ouro', na Record, em 1968. A novela era escrita por Benedito Ruy Barbosa e contava com um elenco de peso que incluía nomes como Susana Vieira, Lolita Rodrigues e Fúlvio Stefanini.
A transição de Laura Cardoso para a TV Globo começou em 1981, com a novela 'Brilhante', de Gilberto Braga. Ela se consolidou com a amizade e parceria com o autor Walther Negrão, que a convidou para diversas obras a partir de 1983, como 'Pão-Pão, Beijo-Beijo'.
A parceria entre Laura Cardoso e Walther Negrão se estendeu por várias novelas ao longo dos anos, como 'Livre para Voar', 'Fera Radical', 'Vila Madalena', 'Araguaia' e 'Flor do Caribe'.
Em 1985, protagonizou o texto de Henry James “A Herdeira”, com direção de Flávio Rangel. Um ano depois, esteve em “Divinas Palavras”, em 1986, de Ramón Del Valle Inclan.
Na sequência, apresentou o espetáculo “A Cerimônia do Adeus”, de Mauro Rasi, em um requintado teatro de Lisboa, o Trindade, antes de voltar às telinhas.
Em 'Mulheres de Areia', de 1993, Laura Cardoso interpretou Isaura, a mÃ£e das irmÃ£s gÃªmeas Ruth e Raquel, interpretadas por GlÃ³ria Pires. A personagem se tornou uma figura central na trama de Ivani Ribeiro ao guardar o segredo das irmÃ£s.
No ano seguinte, em 'A Viagem', da mesma autora, interpretou Dona Guiomar, personagem que foi assombrada pelo espírito de Alexandre, de Guilherme Fontes, e se tornou um tormento para o genro, Raul, de Miguel Falabella.
Laura Cardoso interpretou Sinhana Coragem na versão da novela 'Irmãos Coragem' de 1995. Ela era a mãe dos três irmãos: João, Jerônimo e Duda.
A atriz interpretou a personagem Dona Carmem em 'Chocolate com Pimenta', que foi ao ar em 2003. Ela era a avó de Timóteo, vivido por Marcello Novaes, e a matriarca de uma família considerada 'caipira' na cidade fictícia de Ventura.
Em 'Caminho das Ãndias', de GlÃ³ria Perez, Laura interpretou a personagem Laksmi, matriarca autoritÃ¡ria e tradicional da famÃlia Ananda. Assim, a personagem era respeitada por todos os seus filhos e netos, e seguia rigidamente os rituais e costumes hindus.
Laura também atuou em diversos filmes, incluindo 'Dona Rosinha', de 2025, 'De Perto Ela Não é Normal', de 2020, 'O Crime da Cabra', de 2016, 'Copacabana', de 2001 e 'A Casa da Mãe Joana', de 2008.
Laura Cardoso atuou em diversas peças de teatro importantes ao longo de sua carreira, incluindo 'Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu' e 'Vereda da Salvação', pelas quais recebeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz.
Outros trabalhos de destaque da atriz no teatro incluem 'A Última Sessão', 'Helena de Troia', 'Bodas de Casamento', 'As Criadas', 'Volpone' e 'A Bela e a Fera'.
Interpretou a personagem Dorotéia na novela Gabriela de 2012, uma senhora dominadora e puritana que impunha sua moral em Ilhéus, mas que tinha um passado desconhecido do grande público. Uma atuação que chamou a atenção da crítica especializada.