O novo hit sertanejo do casal Ana Castela e Zé Felipe

Canção que já conta com mais de 13 milhões de visualizações tem deixados os internautas curiosos sobre a situação do casal

Por Júlio Noronha*
Reprodução/Instagram

Novo casal

Nos últimos dias, um dos assuntos mais comentados da internet tem sido o novo casal da música sertaneja, Zé Felipe e Ana Castela

Reprodução/Instagram

Música

Os cantores lançaram, em 2 de outubro, a canção 'Sua boca mente', parceria que tem aumentado os rumores do romance

 Reprodução/Instagram

Remake

A nova música é uma versão em português do country norte-americano You’ re still the one, da cantora Shania Twain. A canção é considerada um clássico do gênero country, e foi lançada no ano de 1997

 Reprodução/Instagram

Carícias no videoclipe

A gravação do clipe dos cantores brasileiros ocorreu em uma área rural de Goiânia. Em vários momentos do vídeo, é possível vê-los trocando carícias. A música se encontra no topo da lista de conteúdos em alta no YouTube e já conta com mais de 13 milhões de reproduções

 SBT/Instagram

Nada oficial

Nenhum dos dois chegou a confirmar o relacionamento, mas declarações dos artistas e postagens juntos nas redes sociais mostram que eles estão passando bastante tempo juntos

Foto reprodução internet

Aproveitando a solteirice

Zé Felipe, que tem 27 anos, estava solteiro desde o fim do seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca, com quem tem três filhos

 Instagram

Uma etapa de cada vez

'A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando. E está todo mundo muito feliz' declarou a cantora sertaneja de 21 anos, durante uma coletiva de imprensa

 Reprodução/Instagram

Química bateu

Durante uma entrevista ao podcast Pod Pah na última quarta-feira (8/10), o filho do cantor Leonardo falou sobre a química que ele e Ana Castela tem. 'Acho que se eu fosse mulher, eu ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. É o mesmo neurônio, a mesma doideira. A gente viaja, e vai, e volta, e conversa fiada', disse Zé Felipe

 Instagram/Divulgação

Viagem romântica

Para aumentar ainda mais os rumores, as estrelas do mundo sertanejo fizeram recentemente uma viagem pelo Pantanal. O casal tirou um tempo da capital goiana e foi pescar na região pantaneira acompanhado de amigos da cantora e familiares de Zé Felipe

 Reprodução/Instagram

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

