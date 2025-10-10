O novo hit sertanejo do casal Ana Castela e Zé Felipe

Química bateu

Durante uma entrevista ao podcast Pod Pah na última quarta-feira (8/10), o filho do cantor Leonardo falou sobre a química que ele e Ana Castela tem. 'Acho que se eu fosse mulher, eu ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. É o mesmo neurônio, a mesma doideira. A gente viaja, e vai, e volta, e conversa fiada', disse Zé Felipe