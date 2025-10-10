O novo hit sertanejo do casal Ana Castela e Zé Felipe

Nos últimos dias, um dos assuntos mais comentados da internet tem sido o novo casal da música sertaneja, Zé Felipe e Ana CastelaReprodução/Instagram
Os cantores lançaram, em 2 de outubro, a canção 'Sua boca mente', parceria que tem aumentado os rumores do romanceReprodução/Instagram
A nova música é uma versão em português do country norte-americano You’ re still the one, da cantora Shania Twain. A canção é considerada um clássico do gênero country, e foi lançada no ano de 1997Reprodução/Instagram
A gravação do clipe dos cantores brasileiros ocorreu em uma área rural de Goiânia. Em vários momentos do vídeo, é possível vê-los trocando carícias. A música se encontra no topo da lista de conteúdos em alta no YouTube e já conta com mais de 13 milhões de reproduçõesSBT/Instagram
Nenhum dos dois chegou a confirmar o relacionamento, mas declarações dos artistas e postagens juntos nas redes sociais mostram que eles estão passando bastante tempo juntosFoto reprodução internet
Zé Felipe, que tem 27 anos, estava solteiro desde o fim do seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca, com quem tem três filhosInstagram
'A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando. E está todo mundo muito feliz' declarou a cantora sertaneja de 21 anos, durante uma coletiva de imprensaReprodução/Instagram
Durante uma entrevista ao podcast Pod Pah na última quarta-feira (8/10), o filho do cantor Leonardo falou sobre a química que ele e Ana Castela tem. 'Acho que se eu fosse mulher, eu ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. É o mesmo neurônio, a mesma doideira. A gente viaja, e vai, e volta, e conversa fiada', disse Zé FelipeInstagram/Divulgação
Para aumentar ainda mais os rumores, as estrelas do mundo sertanejo fizeram recentemente uma viagem pelo Pantanal. O casal tirou um tempo da capital goiana e foi pescar na região pantaneira acompanhado de amigos da cantora e familiares de Zé FelipeReprodução/Instagram
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca