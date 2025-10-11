Descubra as cidades que ficam em maior altitude no Brasil

Veja quais são as cidades com altitudes mais elevadas no Brasil, localizadas em regiões montanhosas. E curiosidades sobre elas.
Bom Jardim da Serra(1.250m)- Localizada em Santa Catarina, fica a 210 km da capital, Florianópolis e tem cerca de 4.800 habitantes. É conhecida por ser a cidade mais alta do estado, onde já houve ocorrências de neve no inverno. A cidade se destaca pelas belezas naturais, como a Serra do Rio do Rastro, e pela produção de maçãs e vinhos.
Bom Jardim de Minas(1.250m)- A cidade fica a 290 km de Belo Horizonte, tem cerca de 6.500 habitantes e é conhecida por suas belezas naturais e clima frio. O carnaval da cidade - popular na região - e a festa do padroeiro no mês de agosto atraem visitantes. Na agropecuária, destaca-se na produção de leite e queijos.
Nova Resende(1.250m)- Situada em Minas Gerais, a 400 km de Belo Horizonte, tem cerca de 16.800 habitantes. Famosa por suas belas paisagens e pelo clima frio. A economia gira em torno do cultivo do café - sendo o sexto maior produtor do grão no país - e da indústria têxtil.
Maria da Fé(1.258m)- A cidade fica em Minas Gerais, a 395 km de Belo Horizonte, tem cerca de 14 mil habitantes e é conhecida nacionalmente como Cidade das Oliveiras. O turismo é rural, com passeios a cavalo e comida de fogão a lenha.
Piatã(1.280m)- Situada na Chapada Diamantina, na Bahia, é conhecida por ser o ponto mais alto do estado e uma das cidades mais frias do nordeste. Tem cerca de 17 mil habitantes e conta com comunidades quilombolas, sítios arqueológicos e a famosa festa de Folia de Santos Reis.
Ceilândia(1.100m)- É uma região administrativa do Distrito Federal, próxima à capital, Brasília. Tem cerca de 350 mil habitantes. Abriga o Parque Ecológico de Águas Claras, que oferece áreas verdes, trilhas e lagos. A economia é diversificada, com destaque para comércio e serviços. Abriga a maior favela do Brasil (superou a Rocinha, no RJ).
Santana do Garambéu(1.105m)- A cidade mineira, a 245 km de Belo Horizonte, possui cerca de 5.000 habitantes. Abriga a Cachoeira do Brumado, uma bela queda d'água que atrai visitantes em busca de paisagens naturais. É um lugar perfeito para quem gosta de trilhas e programas ao ar livre.
Alto Paraíso de Goiás(1.232m)- Com cerca de 10.000 habitantes, a cidade fica em Goiás, a 412 km da capital Goiânia. Uma curiosidade é a proximidade com a Chapada dos Veadeiros, conhecida pelas belezas e pela espiritualidade, atraindo visitantes em busca de ecoturismo e experiências místicas.
Marmelópolis(1.277m)- Situada em Minas Gerais, com 3.200 habitantes, abriga a Serra da Garganta, com trilhas deslumbrantes para os amantes da natureza, a 427 km de Belo Horizonte. A economia é baseada principalmente na agropecuária, com destaque para a produção de leite e queijos. Anualmente, realiza a Festa do Marmelo.
Diamantina (1.280m)- A cerca de 292 km de Belo Horizonte, a cidade de 47.000 habitantes é conhecida por sua história ligada à mineração de diamantes. Famosa por seu patrimônio histórico, a cidade abriga o Mercado Velho, construído no século XIX, e realiza o Festival de Inverno.
São Thomé das Letras(1.227m)- Localizada em Minas Gerais, a 346 km de Belo Horizonte, tem cerca de 6.660 habitantes. A economia se baseia principalmente no turismo, com destaque para belezas naturais e atrações culturais ligadas ao misticismo e espiritualidade. A histórica Estrada Real passava pelo munícipio.
Caldas(1.140m)- A cidade é conhecida como estância hidromineral, por suas fontes de águas medicinais. Localizada em Minas Gerais, 340 km de BH, tem 14.200 habitantes. O balneário oferece opções terapêuticas em meio às belezas naturais da região. A economia de Caldas é baseada principalmente no turismo.
Urupema(1.425m)- 'A cidade mais fria do Brasil' tem possibilidade de neve no inverno. Fica em Santa Catarina, a 206 km de Florianópolis e tem cerca de 2.500 habitantes. A economia é baseada principalmente na agricultura e na produção de alimentos, como batata, alho e hortaliças. Além do turismo, motivado pelo frio intenso.
São Joaquim(1.360m)- A cerca de 230 km de Florianópolis, em Santa Catarina, e com cerca de 23 mil habitantes, a cidade é conhecida como a 'Terra da Neve' e, durante o inverno, os visitantes desfrutam de baixas temperaturas, ocasionalmente com neve. A economia é baseada na agropecuária, com a produção de maçãs, vinhos e derivados do leite.
Gonçalves(1.350m)- A cidade mineira fica na Serra da Mantiqueira (proporcionando aos turistas trilhas e cachoeiras), a 456 km de Belo Horizonte, com cerca de 4.800 habitantes.A economia é baseada principalmente no turismo e na produção agropecuária, com destaque para a produção de queijos e derivados do leite.
Bom Repouso(1.371m) Intitulada como a capital nacional do morango, a cidade mineira fica a 456 km de Belo Horizonte, com 10.500 habitantes, na Serra da Mantiqueira. Além da produção de morango, a economia da cidade baseia-se na agropecuária e na produção de derivados do leite.
Senador Amaral(1.496m)- Com 5.300 habitantes, a 447 km de Belo Horizonte, a cidade na Serra da Mantiqueira é o município mineiro de maior altitude, e é voltado principalmente para a agricultura, com destaque para a produção de café e hortifrutigranjeiros.
Monte Verde(1.555m)- Situada em Minas Gerais, com cerca de 4.200 habitantes, é uma pequena vila turística no alto da Serra da Mantiqueira, conhecida pelas paisagens naturais e pelo clima frio. A economia se baseia no turismo, com a presença de pousadas, restaurantes e lojas de souvenirs.
Campos do Jordão(1.628m)- Conhecida como a 'Suíça Brasileira', devido às suas características arquitetônicas e ao clima frio, a cidade é a mais alta do Brasil. Fica no estado de São Paulo, a 680 km da capital paulista, e tem cerca de 52.400 habitantes. A cidade é famosa pelo turismo, especialmente durante o inverno, quando uma multidão chega para aproveitar as baixas tempraturas.