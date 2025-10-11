Fenômeno do Pop, Banda RBD marcou toda uma geração; relembre

O grupo RBD (sigla para Rebelde) surgiu em 2004. No Brasil, eles começaram ganhar popularidade a partir da novela “Rebelde”, exibida no Brasil pelo SBT, de agosto de 2005 a dezembro de 2006.
Composto originalmente por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, o RBD se tornou um fenômeno mundial, conquistando milhões de fãs, principalmente entre o público jovem.
O grupo lançou seis álbuns de estúdio, sendo o último deles em 2009, intitulado 'Para Olvidarte de Mí'.
Entre seus maiores sucessos estão as músicas 'Rebelde', 'Ser o Parecer', 'Sálvame', 'Un Poco de Ti', 'Tu Amor' e 'Nuestro Amor'.
O RBD também ficou marcado por suas apresentações ao vivo contagiantes, que misturavam música, dança e coreografias elaboradas.
Ao longo de quatro anos de atividades, a banda realizou quatro turnês pelo mundo, sendo a última delas em 2008. Foram mais de 23 países e 116 cidades.
No Brasil, a banda esteve presente em sete oportunidades e uma delas foi cercada de polêmicas.
Em 2006, o grupo iria oferecer uma sessão de autógrafos em um estacionamento do supermercado Extra, em São Paulo, mas por conta da superlotação e de confusões registradas, a organização optou por cancelar o contato com os fãs.
Depois de muita revolta, três pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas. Depois, o grupo ainda cancelou a participação que estava agendada para acontecer no programa “Domingo Legal”, do SBT.
PolÃªmicas Ã parte, a banda se tornou um dos maiores fenÃŽmenos pop do MÃ©xico, com mais de 15 milhÃµes de discos vendidos mundialmente!
A marca “RBD” já estampou cadernos, bonecas, gomas de mascar e até produtos de higiene e alimentos!
Em 2023, a banda retornou aos palcos após um hiato de 15 anos com a turnê “Soy Rebelde Tour”, que também teve passagem pelo Brasil.
Ao todo, foram oito shows realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo, marcados por vários momentos emocionantes e icônicos para os fãs.
Em um dos shows, o cantor Christian Chávez surpreendeu o público e cantou um trecho da música “Voando pro Pará” (do refrão 'Eu vou tomar um tacacá'), que viralizou na internet na voz da Joelma.
Nem tudo foi perfeito mais uma vez e em um dos shows, realizado no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, houve correria e momentos de apreensão após uma tentativa de arrastão no momento da saída.
Para a nova turnê, apenas Alfonso não retornou. Ele também é ator e optou por se dedicar à carreira longe dos palcos.
A turnê chegou ao fim em dezembro de 2023 com uma apresentação no Estádio Azteca, na Cidade do México, depois de mais de 30 shows em diversos países.
Um dos integrantes mais 'conectados' com o Brasil, Christian Chávez tem presença confirmada no evento 'Imagineland', que está previsto para o fim de julho no Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba.
Segundo a organização, os ingressos para a sessão de fotos com o mexicano se esgotaram em três dias.