Fenômeno do Pop, Banda RBD marcou toda uma geração; relembre

Direto do México, o RBD se tornou uma das bandas pop de maior sucesso no Brasil em meados dos anos 2000. Conheça tudo sobre eles!

divulgação

O grupo RBD (sigla para Rebelde) surgiu em 2004. No Brasil, eles começaram ganhar popularidade a partir da novela “Rebelde”, exibida no Brasil pelo SBT, de agosto de 2005 a dezembro de 2006.

divulgação

Composto originalmente por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, o RBD se tornou um fenômeno mundial, conquistando milhões de fãs, principalmente entre o público jovem.

divulgação

O grupo lançou seis álbuns de estúdio, sendo o último deles em 2009, intitulado 'Para Olvidarte de Mí'.

divulgação

Entre seus maiores sucessos estão as músicas 'Rebelde', 'Ser o Parecer', 'Sálvame', 'Un Poco de Ti', 'Tu Amor' e 'Nuestro Amor'.

divulgação/spotify

O RBD também ficou marcado por suas apresentações ao vivo contagiantes, que misturavam música, dança e coreografias elaboradas.

flickr/Hector Sanchez

Ao longo de quatro anos de atividades, a banda realizou quatro turnês pelo mundo, sendo a última delas em 2008. Foram mais de 23 países e 116 cidades.

wikimedia commons Sérgio Savarese

No Brasil, a banda esteve presente em sete oportunidades e uma delas foi cercada de polêmicas.

reprodução youtube

Em 2006, o grupo iria oferecer uma sessão de autógrafos em um estacionamento do supermercado Extra, em São Paulo, mas por conta da superlotação e de confusões registradas, a organização optou por cancelar o contato com os fãs.

reprodução Record TV

Depois de muita revolta, três pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas. Depois, o grupo ainda cancelou a participação que estava agendada para acontecer no programa “Domingo Legal”, do SBT.

reprodução Record TV

PolÃªmicas Ã  parte, a banda se tornou um dos maiores fenÃŽmenos pop do MÃ©xico, com mais de 15 milhÃµes de discos vendidos mundialmente!

divulgaÃ§Ã£o

A marca “RBD” já estampou cadernos, bonecas, gomas de mascar e até produtos de higiene e alimentos!

reprodução

Em 2023, a banda retornou aos palcos após um hiato de 15 anos com a turnê “Soy Rebelde Tour”, que também teve passagem pelo Brasil.

Iris Alves/Live Nation/RBD

Ao todo, foram oito shows realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo, marcados por vários momentos emocionantes e icônicos para os fãs.

Iris Alves/Live Nation/RBD

Em um dos shows, o cantor Christian Chávez surpreendeu o público e cantou um trecho da música “Voando pro Pará” (do refrão 'Eu vou tomar um tacacá'), que viralizou na internet na voz da Joelma.

reprodução/redes sociais

Nem tudo foi perfeito mais uma vez e em um dos shows, realizado no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, houve correria e momentos de apreensão após uma tentativa de arrastão no momento da saída.

reprodução

Para a nova turnê, apenas Alfonso não retornou. Ele também é ator e optou por se dedicar à carreira longe dos palcos.

reprodução instagram

A turnê chegou ao fim em dezembro de 2023 com uma apresentação no Estádio Azteca, na Cidade do México, depois de mais de 30 shows em diversos países.

reprodução

Um dos integrantes mais 'conectados' com o Brasil, Christian Chávez tem presença confirmada no evento 'Imagineland', que está previsto para o fim de julho no Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba.

divulgação/Edwin Rodriguez

Segundo a organização, os ingressos para a sessão de fotos com o mexicano se esgotaram em três dias.

reprodução/instagram

