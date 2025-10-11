Após oito anos afastado, Daniel Day-Lewis enfrenta exaustão em novo filme

Forest Whitaker - 'O Último Rei da Escócia' (2006) - O ator americano interpretou o ditador sanguinário de Uganda, Idi Amin (1925-2003, à esquerda na foto), considerado um dos homens mais cruéis da história. Depois do filme, Whitaker teve dificuldade para tirar o ditador de sua cabeça. 'Fiquei gritando para me sentir livre', disse o ator, que, para compor o papel, viajou meses antes para a África, estudou o idioma Kiswahili e a história do país.