Billy Zane surge idêntico a Marlon Brando em filme

Participou de dois episÃ³dios de â??The Boysâ?, interpretando uma versÃ£o fictÃ­cia de si mesmo em um filme com a personagem Popclaw e em uma convenÃ§Ã£o ao lado de Tara Reid. Na terceira temporada de â??The Boysâ?, voltou como Alastair Adana em uma produÃ§Ã£o fictÃ­cia da Vought intitulada â??Not Without My Dolphinâ?.