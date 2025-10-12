Cientista alerta: nova extinção será a ‘mais rápida da História’

É o que afirma o pesquisador e diretor do Centro de Saúde e Desempenho Humano da University College London, Hugh Montgomery.
Ele é um dos responsáveis pelo relatório de 2024 sobre crise climática e saúde da prestigiada revista científica The Lancet.
Segundo ele, a Terra pode passar por uma situação parecida com a que aconteceu há milhões de anos, no chamado Período Permiano, quando cerca de 90% das espécies desapareceram por causa das condições extremas.
Montgomery participou da abertura do Forecasting Healthy Futures Global Summit, um encontro internacional que começou na terça-feira (8/4), no Rio de Janeiro.
O Brasil foi escolhido como sede do evento porque, em novembro, também vai receber a COP 30 — a grande conferência da ONU sobre o clima.
Montgomery explicou que essa extinção 'é a mais rápida da história do planeta' e ela já está acontecendo. 'Nós que estamos causando isso”, pontuou.
Se a temperatura global subir 3 °C acima dos níveis pré-industriais, a situação pode ficar catastrófica.
Em 2024, o planeta já registrou um aumento de 1,5 °C, e, se nada mudar, pode chegar a 2,7 °C até 2100.
“Se continuarmos golpeando a base dessa coluna instável sobre a qual estamos apoiados, a própria espécie humana estará ameaçada', disse o pesquisador.
'A concentração atmosférica de CO2 não só está aumentando, como está aumentando de forma cada vez mais acentuada”, alertou Montgomery. Mas os impactos graves podem aparecer ainda mais rápido do que o esperado.
