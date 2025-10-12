João Pessoa é um dos 10 destinos mundiais em alta em 2025

A cidade brasileira aparece em alta ao lado de lugares como Willemstad (foto), na ilha caribenha de Curaçao, e San Pedro de Atacama, no Chile.
Juntos, os três destinos foram os que mais registraram crescimento nas reservas dentro da plataforma.
Uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada em 1585, a capital da Paraíba é conhecida por suas belas praias, clima agradável e um charme especial que atrai turistas em busca de uma experiência relaxante.
Conhecida como a 'Porta do Sol', devido à Ponta do Seixas (foto) ser o ponto mais oriental das Américas, João Pessoa tem várias praias famosas como Tambaú, Cabo Branco e a encantadora praia do Jacaré.
Além desses, outros locais com tendência de alta citados foram Naha, no Japão; Trieste, na Itália; Houston, nos Estados Unidos; Tromsø (foto), na Noruega, e San Pedro de Atacama, no Chile.
A pesquisa também mostrou que o turismo noturno está ganhando popularidade entre brasileiros, especialmente em locais com 'céus limpos'.
De acordo com a pesquisa, 64% dos brasileiros desejam explorar lugares para observar as estrelas, identificar constelações, presenciar fenômenos cósmicos raros e contar com o acompanhamento de guias astronômicos.
Além disso, há uma demanda crescente por destinos menos movimentados, locais focados no bem-estar e aeroportos que proporcionem experiências únicas.
O site de viagens entrevistou mais de 27,7 mil pessoas de 33 países com planos de viajar a lazer ou a trabalho nos próximos dois anos.
A pesquisa, conduzida online entre julho e agosto deste ano, incluiu viajantes que não necessariamente são usuários da plataforma.
Segundo o gerente de comunicação da booking.com para América Latina, Luiz Cegato, 'as pessoas não querem mais ir a lugares com turismo massivo e utilizam a tecnologia e a inteligência artificial para ir a destinos não tão conhecidos'.
A tecnologia desempenha um papel importante, com 83% dos turistas brasileiros utilizando ferramentas para ajudar na escolha de destinos e na busca por experiências exclusivas.
Enquanto isso, 49% demonstraram interesse em usar inteligência artificial para planejar suas viagens.
Outra tendência observada em 83% dos brasileiros é a de usar a tecnologia para identificar regiões menos movimentadas no momento de procurar por um destino.
Além disso, 26% preferem não compartilhar nas redes sociais os lugares visitados em destinos menos conhecidos, preservando assim o anonimato do local.
Os dados apontam que 68% dos viajantes brasileiros planejam gastar menos em suas viagens, enquanto 81% estão ajustando seus orçamentos para aproveitar ao máximo as experiências disponíveis.
O bem-estar tem ganhado espaço nas viagens, com 87% dos brasileiros buscando novas práticas de autocuidado para integrar à rotina.
Em um panorama global, os brasileiros estão entre as cinco nacionalidades mais dispostas a investir em férias que promovam a longevidade, ocupando a mesma posição que os mexicanos e ficando atrás apenas dos tailandeses, indianos, árabes e colombianos.