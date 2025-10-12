Casa ‘influencer’ nos EUA ‘bomba’ e acumula mais de 300 mil seguidores

Ela fica no Colorado, estado situado no oeste dos Estados Unidos e conhecido por suas paisagens montanhosas.
Criada pela artista e designer Arianna Danielson, a residência segue os princípios das chamadas 'Earthships', sendo construída com barro e materiais naturais.
A casa fica parcialmente enterrada e conta com uma grande fachada de vidro que permite climatização natural.
A moradia gera sua própria energia a partir do sol, vento e chuva, e regula a temperatura interna sem depender de redes públicas.
Nas redes, a casa — que antes estava abandonada — encanta o público com sua estética acolhedora e sustentável.
Segundo Arianna, a decoração valoriza o reaproveitamento e o trabalho manual, refletindo os valores da terra e da simplicidade.
'[...] Quase tudo que temos em nosso lar é usado ou comprado em lojas de segunda mão. Todas as obras de arte fizemos nós mesmos, e fomos construindo esta casa peça por peça', explicou ela.
Atualmente, a casa também está disponível para ser alugada pelo Airbnb, atraindo visitantes interessados em experiências ecológicas e autossuficientes.
As estadias ajudam o casal a manter o imóvel e compartilhar seu estilo de vida sustentável.
Um aspecto que fascina os seguidores nas redes é que a casa muda de visual de acordo com as estações.
“De vez em quando, eu movo as coisas de lugar, principalmente de acordo com a estação. Por ser uma casa passiva com captação solar, a luz muda constantemente ao longo do ano', explicou.
Arianna e seu parceiro não precisam fazer nada para o funcionamento sustentável da casa, pois tudo é automatizado.
A única preocupação dos donos é diminuir o uso de aparelhos como máquina de lavar, secadora e lava-louças.
Eles decidiram reformar a casa porque ela estava abandonada por meses e em um estado avançado de deterioração.
'É uma moradia que exige muito cuidado, e investimos imenso trabalho nesses últimos anos para levá-la ao estado em que se encontra agora”, relembrou.
A designer afirma que muitas pessoas descobriram o conceito de Earthship através de suas publicações.
Pessoas que alugaram a casa pelo Airbnb já realizaram aniversários e até casamentos no local.
'Temos um livro de visitas e leio todas as histórias. Compartilhar esta casa com outros se tornou uma das maiores alegrias inesperadas da minha vida”, ressaltou Arianna.