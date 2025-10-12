Flipar

Casa ‘influencer’ nos EUA ‘bomba’ e acumula mais de 300 mil seguidores

Uma casa ecológica conhecida por ter mais de 325 mil seguidores no Instagram virou sensação por seu design e funcionamento autossuficiente.

Por Lance
Divulgação

Ela fica no Colorado, estado situado no oeste dos Estados Unidos e conhecido por suas paisagens montanhosas.

Thomas Morse/Unsplash

Criada pela artista e designer Arianna Danielson, a residência segue os princípios das chamadas 'Earthships', sendo construída com barro e materiais naturais.

Reprodução/Instagram

A casa fica parcialmente enterrada e conta com uma grande fachada de vidro que permite climatização natural.

Reprodução/Instagram

A moradia gera sua própria energia a partir do sol, vento e chuva, e regula a temperatura interna sem depender de redes públicas.

Divulgação

Nas redes, a casa — que antes estava abandonada — encanta o público com sua estética acolhedora e sustentável.

Montagem/Reproduc?a?o/Instagram

Segundo Arianna, a decoração valoriza o reaproveitamento e o trabalho manual, refletindo os valores da terra e da simplicidade.

Reproduc?a?o/Instagram

'[...] Quase tudo que temos em nosso lar é usado ou comprado em lojas de segunda mão. Todas as obras de arte fizemos nós mesmos, e fomos construindo esta casa peça por peça', explicou ela.

Reproduc?a?o/Instagram

Atualmente, a casa também está disponível para ser alugada pelo Airbnb, atraindo visitantes interessados em experiências ecológicas e autossuficientes.

Reproduc?a?o/Instagram

As estadias ajudam o casal a manter o imóvel e compartilhar seu estilo de vida sustentável.

Reprodução/Instagram

Um aspecto que fascina os seguidores nas redes é que a casa muda de visual de acordo com as estações.

Montagem/Reproduc?a?o/Instagram

“De vez em quando, eu movo as coisas de lugar, principalmente de acordo com a estação. Por ser uma casa passiva com captação solar, a luz muda constantemente ao longo do ano', explicou.

Reprodução/Instagram

Arianna e seu parceiro não precisam fazer nada para o funcionamento sustentável da casa, pois tudo é automatizado.

Montagem/Reproduc?a?o/Instagram

A única preocupação dos donos é diminuir o uso de aparelhos como máquina de lavar, secadora e lava-louças.

Reprodução/Instagram

Eles decidiram reformar a casa porque ela estava abandonada por meses e em um estado avançado de deterioração.

Reprodução/Instagram

'É uma moradia que exige muito cuidado, e investimos imenso trabalho nesses últimos anos para levá-la ao estado em que se encontra agora”, relembrou.

Reprodução/Instagram

A designer afirma que muitas pessoas descobriram o conceito de Earthship através de suas publicações.

Reprodução/Instagram

Pessoas que alugaram a casa pelo Airbnb já realizaram aniversários e até casamentos no local.

Reprodução/Instagram

'Temos um livro de visitas e leio todas as histórias. Compartilhar esta casa com outros se tornou uma das maiores alegrias inesperadas da minha vida”, ressaltou Arianna.

Montagem/Reproduc?a?o/Instagram

Veja Mais