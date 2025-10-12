Poucos sabem, mas, antes da fama, Bella Campos serviu café

Bella contou que aquela experiência foi fundamental para sua formação pessoal e profissional. “Foi um período de aprendizado, de escutar pessoas diferentes todos os dias, e isso me deu sensibilidade para atuar”, resumiu a atriz.
O jornal Extra publicou que o ex-patrão do café recorda com carinho a dedicação da ex-funcionária. “Ela sempre foi atenciosa, tinha brilho no olhar e tratava todo cliente com carinho. Não me surpreende o sucesso que conquistou na TV”, afirmou.
Várias pessoas que se tornaram famosas chegaram a trabalhar em restaurantes ou lanchonetes para se sustentar no começo da carreira. Veja só:
Margot Robbie - Atriz e produtora australiana, nascida em 2 de julho de 1990, em Dalby, Queensland.
A atriz que bombou como Barbie contou que trabalhou na lanchonete de fast food Subway antes de se consagrar.
Chris Rock - Ator, comediante, diretor, produtor e dublador americano, nascido em 7/2/1965 na Carolina do Sul.
O comediante conciliou o trabalho de ator iniciante com o de garçom, mas, assim que deu, saiu do restaurante (Red Lobster). Ele detestava, principalmente, limpar a sujeira deixada nas mesas pelas crianças.
Rodrigo Lombardi - Ator e dublador nascido em 15/12/1976, em São Paulo.
O ator pensava em ser esportista e chegou a morar nos EUA quando jovem. Mas desistiu, voltou ao Brasil e trabalhou como garçom e agente de viagens enquanto se dedicava ao novo sonho: construir uma carreira de ator.
Jennifer Aniston - Atriz, produtora e empresária americana, nascida em 11/2/1969 em Los Angeles.
A atriz, ex-mulher de Brad Pitt, trabalhou num restaurante em Nova York por 2 anos e reconhece que não era boa garçonete: deixava cair coisas com frequência.
Chris Pratt - Ator americano nascido em 21/6/1979 na Virginia.
O galã de Guardiões da Galáxia trabalhava como garçom no Bubba Gump, no Havaí, e diz que costumava comer camarão do prato dos clientes. Uma cliente, a atriz Rae Dawn Chong, o indicou para o cinema.
Murilo Benício - Ator e diretor nascido em 13/7/1971 em Niterói (RJ).
O ator foi garçom nos Estados Unidos, quando, aos 18 anos, foi para a Califórnia já pensando em oportunidades como ator de cinema. Ele também foi entregador de pizza.
Megan Fox - Atriz e modelo americana, nascida em 16/5/1986 no Tennessee.
A atriz e modelo trabalhou no Tropical Smoothie Cafe, onde, além de servir, ela se vestia de banana para promover o local. Também reclamou de assédio de clientes, por causa de sua beleza. Caiu fora.
Amy Adams - Atriz e cantora americana, nascida em Vicenza, na Itália em 20/8/1974.
A atriz trabalhou no Hooters, que tem um 'uniforme' para as funcionárias: short laranja e camiseta decotada. Na época, ela tinha concluído o ensino médio e tentava lançar a carreira de atriz.
Nicki Minaj - Rapper, compositora, atriz e modelo nascida em Trinidad e Tobago em 8/12/1982, e radicada nos Estados Unidos.
A rapper, uma das mais famosas da atualidade, trabalhou em alguns restaurantes e não se firmou em nenhum. Era esquentada e chegou a expulsar um casal que não devolveu a caneta dela. Era sempre demitida.
Sarah Silverman - Atriz, comediante e escritora americana, nascida em 1/12/1970 em New Hampshire.
A atriz, famosa como comediante, teve uma experiência ruim como garçonete de um restaurante mexicano: foi assediada pelo chefe.
Chelsea Handler -Atriz, comediante, apresentadora e escritora americana, nascida em 25/2/1975, em New Jersey.
Comediante de stand-up de sucesso, tem fama de boa parceira de trabalho e isso já começou quando era garçonete em restaurante e fazia os turnos dos colegas que não podiam comparecer. Era pontual e respeitada no serviço.
James Franco - Ator, diretor, produtor e escritor americano, nascido em 19/4/1978, em Palo Alto.
O ator de Homem-Aranha e Planeta dos Macacos serviu hambúrgueres no balcão no McDonald's. Ele não gostou da experiência porque se sentia maltratado pelos clientes.
Anderson Silva -Lutador nascido em 14/4/1975 em São Paulo. Conhecido pelo apelido de Spider.
Ele atendeu muitos clientes no McDonald's antes de perceber que tinha tudo para ser campeão em lutas. Assim que deu, investiu na carreira de lutador.
Rachel McAdams - Atriz canadense nascida em 17/11/1978 na cidade de London, província de Ontário.
A atriz de Mean Girls trabalhou no McDonald's por três anos, quebrou uma máquina e foi criticada por ser lenta. Não funcionou bem.