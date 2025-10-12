Sharon Stone suspeita que foi sabotada no auge da carreira para ‘salvar’ Roberto De Niro

A atriz suspeita que sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 1996 por 'Cassino' (1995), protagonizado por ela e De Niro, com direção do cineasta Martin Scorsese. tenha gerado retaliações na indústria. Ela afirmou que sua carreira esfriou logo após o reconhecimento. Assim, crê que houve um esforço para minimizar seu destaque.
O troféu de Melhor Atriz de 1996 foi concedido a Susan Sarandon por sua atuação marcante em 'Os Últimos Passos de um Homem' (1995). Assim, desbancou Stone, indicada por 'Cassino'.
Segundo o site norte-americano 'RadarOnline', Stone relatou que seu 'telefone parou completamente de tocar' apÃ³s sua indicaÃ§Ã£o ao Oscar em 1996.
Sobre o que viveu após sua indicação ao Oscar, Sharon Stone revelou que enfrentou dificuldades na carreira: 'Não sobrou nada para mim. Nunca consegui mais nenhum papel', destacou ela, no tocante ao impacto negativo que sentiu após o reconhecimento.
Ao ser perguntada sobre a escassez de ofertas após sua indicação ao Oscar, Sharon Stone levantou possibilidades que envolvem questões de gênero e poder na indústria cinematográfica. Sua fala sugere uma crítica à desigualdade nas oportunidades entre homens e mulheres em Hollywood.
'Às vezes, eu acho que foi porque eu era boa demais. E às vezes eu penso que, quando você é indicada ao Oscar e o maior ator vivo do planeta não é, isso cria um desequilíbrio na dinâmica entre homem e mulher que não é nada positivo', declarou a atriz.
Em um das citações do jornal, uma fonte anônima próxima a Stone afirmou que a atriz acredita ter sido alvo de influentes 'figuras das indústria' que teriam tentado 'amenizar' a repercussão de sua performance ter 'superado' a de De Niro durante a temporada de premiações de 1996.
'Ela está convencida de que acabou sendo mais fácil para os estúdios simplesmente não contratá-la do que ferir certos egos”, afirmou a fonte sobre Sharon Stone.
Robert De Niro e Martin Scorsese evitaram qualquer tipo de pronunciamento público sobre as declarações de Sharon Stone.
Stone já havia confessado ter ficado furiosa com De Niro quando ele a desafiou em uma das cenas mais intensas de 'Cassino'.
'Há uma cena sentados à mesa discutindo, e ele me diz: 'Você é boa atriz, sabia?'. E me lembro daquela cena, de como fiquei furiosa, porque era meu sonho fazer aquilo, e então ele me desafiou na mesa. Lembro-me de pensar: 'Ah, você passou dos limites hoje, senhor'', disse ela, desta vez em entrevista ao 'Business Insider'.
A atriz sempre teve um grande interesse em trabalhar ao lado de Robert De Niro e chegou a fazer vários testes com ele antes de 'Cassino'.
'Ele sabia como usar cada botão comigo, porque ele é o melhor ator observador. Ele consegue te cutucar e entrar na sua cabeça', relembrou a atriz.
Robert De Niro interpretou Sam 'Ace' Rothstein, um diretor de cassino com um passado comprometedor. Já Stone deu vida à Ginger McKenna, uma mulher que manipula todos ao seu redor.
'Cassino' é considerado um dos grandes clássicos de Martin Scorsese, e Sharon Stone brilhou com uma das atuações mais marcantes de sua carreira. Seu desempenho lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz, consolidando seu talento e reconhecimento internacional.
Sharon Vonne Stone nasceu em 10 de março de 1958, em Meadville, Pensilvânia, Estados Unidos. Filha de Joseph Stone e Dorothy Stone, tem três irmãos: Mike, Patrick e Kelly Stone.
Desde a infância, Sharon demonstrava um QI excepcional de 154, sendo considerada superdotada e já cursando a segunda série aos cinco anos. No entanto, o bullying escolar levou ao desenvolvimento de um comportamento antissocial. Ela precisou recorrer a psiquiatras e ao uso de antidepressivos.
Aos 15 anos, conquistou uma bolsa de estudos para cursar moda na Universidade da Pensilvânia. No entanto, decidiu abandonar o curso para seguir carreira como modelo. Essa escolha marcou o início de sua trajetória no mundo do entretenimento.
Entretanto, para enfrentar a timidez, baixa autoestima e insegurança, começou a participar de concursos de beleza. Aos 19 anos, venceu o Miss Pensilvânia, conquistando um contrato como modelo fotográfica e de passarela. Pouco depois, foi contratada pela renomada agência Ford Models.
Sua paixÃ£o pelas artes cÃªnicas floresceu na ItÃ¡lia, onde fixou residÃªncia apÃ³s atuar como modelo no CanadÃ¡, nos Estados Unidos e em diversos paÃses da Europa. LÃ¡, estrelou capas de revistas internacionais e comeÃ§ou a se aproximar do universo da atuaÃ§Ã£o.
Após um ano atuando em peças de teatro, Sharon Stone fez sua estreia no cinema em 1980 no filme Stardust Memories, dirigido por Woody Allen. Esse papel marcou o início de sua carreira nas telonas.
Em 1984, chegou a ser cotada para o papel de Willie Scott em 'Indiana Jones e o Templo da Perdição'. No entanto, a personagem foi interpretada por Kate Capshaw, que se tornou o par romântico de Indiana Jones no filme.
Sharon Stone integrou o elenco de O Vingador do Futuro (1990), interpretando Lori, esposa do personagem Doug Quaid, vivido por Arnold Schwarzenegger. Dirigido por Paul Verhoeven, o filme se tornou um clássico da ficção científica e ação, marcando um dos papéis mais icônicos da atriz.
Em 'Dominada pelo Medo' (1991), Sharon Stone interpretou Kiki, contracenando com Forest Whitaker e James Belushi. Dirigido por Roy London, o filme não teve grande sucesso de bilheteria na época, apesar do elenco de peso.
Participou de outros filmes ainda naquele ano, como 'O Ano da Fúria' e 'Ele Disse, Ela Disse', que antecederam aquele que se tornaria o grande divisor de águas em sua carreira: 'Instinto Selvagem' (1992) — o filme que consolidou sua fama internacional
Em reconhecimento à sua trajetória como atriz, Sharon Stone foi homenageada com uma estrela na disputada Calçada da Fama de Hollywood.
Por outro lado, muitos e seus filmes foram banidos na China após uma polêmica declaração feita pela atriz em 2008. Na ocasião, ela sugeriu que o terremoto que matou cerca de 68 mil pessoas no país seria resultado de um carma negativo, causado pela forma como o governo chinês tratava o Tibete
Sharon Stone sempre enfrentou problemas de saúde ao longo da vida. Em 29 de setembro de 2001, foi internada em São Francisco após desmaiar, com dores de cabeça persistentes. Posteriormente, foi diagnosticada com um aneurisma cerebral.
Após uma semana de internação, Sharon Stone sofreu a ruptura de uma artéria cerebral, entrou em coma na UTI e só recuperou a consciência uma semana depois.
O rompimento da artéria cerebral deixou sequelas significativas, e Sharon Stone levou sete anos para se recuperar completamente. Nesse período, precisou reaprender a andar, falar e ler.
Em 2014, durante uma viagem pelo litoral brasileiro, Sharon Stone sofreu um AVC. Felizmente, não teve sequelas e recebeu alta após poucos dias de internação.
Stone foi casada com o produtor de TV Michael Greenburg, entre 1984 e 1990, e mais tarde com o jornalista Phil Bronstein, de 1998 a 2004. Após sofrer nove abortos espontâneos, decidiu seguir o caminho da adoção. Hoje, é mãe de três filhos e vive com eles em West Hollywood, Califórnia.
Atualmente, em agosto de 2025, Sharon Stone promove Anônimo 2 (2025), sequência do filme de ação estrelado por Bob Odenkirk. No longa, ela interpreta a grande vilã da trama, contracenando com nomes como Connie Nielsen, Christopher Lloyd e RZA.