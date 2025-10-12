Nova temporada de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ tem dada de estreia confirmada no Brasil

Os fãs poderão conferir os novos episódios a partir do dia 20 de outubro, no Prime Video. Vale ressaltar que a produção também já foi renovada para sua 4ª e última temporada.
Na trama, Daryl viaja para a Europa e enfrenta novos inimigos enquanto tenta descobrir alguma informação sobre o paradeiro de Rick Grimes.
Em entrevista dada em 2024, o ator Norman Reedus revelou em entrevista que pretende viver o personagem por 'talvez mais seis ou sete anos'.
'A série derivada me deu a oportunidade de levar o personagem em uma direção totalmente diferente da 'The Walking Dead'', disse.
O personagem é uma das principais diferenças entre a produção televisiva e os quadrinhos na qual ela se baseia.
Daryl não existia na obra original, mas foi criado para a série de TV e tornou-se um dos preferidos do público.
Além disso, Daryl foi o personagem que apareceu em mais episódios da franquia de zumbis: 148.
Norman Reedus, que interpreta Darly Dixon, estreou no cinema em 1997 no filme 'Mutação', dirigido por Guilherme Del Toro.
Ele nasceu em 6 de janeiro de 1969, na Flórida, nos Estados Unidos. Veja outras curiosidades sobre sua trajetória!
Antes da fama, Reedus trabalhou em uma loja da Harley Davidson em Veneza e realizou bicos como fotógrafo, escultor e artista de vídeo.
Um agente que estava na plateia da peÃ§a 'Maps para Drowners' o escalou para seu primeiro filme.
Após 'Mutação', Reedus trabalhou em filmes como 'I'm Losing You' e 'Nadando contra a Corrente', lançados em 1998, e '8mm: Oito Milímetros', de 1999.
Além de ator, Reedus já posou para grandes marcas de moda e cosméticos, como Prada, Alessandro Dell'Acqua, Durban, Levi's, Lexus e Morgenthal Fredrics.
Outros filmes estrelados por Reedus incluem 'Santos Justiceiros', de 1999, 'Blade II - O Caçador de Vampiros', de 2002 e 'O Gângster', de 2007.
Reedus começou a interpretar Daryl Dixon na 3ª temporada de 'The Walking Dead', que foi ao ar em 2010.
O trabalho na série contribuiu para que Reedus fosse reconhecido internacionalmente.
Na vida pessoal, o ator teve um relacionamento com a supermodelo Helena Christensen, de 1998 até 2003. Juntos, eles tiveram um filho, Mingus Lucien Reedus, nascido em 1999.
Desde 2016, Reedus namora a atriz Diane Kruger, com quem teve uma filha, nascida em 2018.
Mais recentemente, o ator esteve em 'Clube dos Vândalos', de 2023, e 'Bailarina', spin-off de John Wick lançado em 2025.