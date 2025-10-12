Renato Aragão é homenageado durante celebração no Cristo Redentor

Ao lado da esposa Lílian Taranto e da filha Livian Aragão, Renato emocionou-se com a homenagem, e Livian disse: “É uma honra estar ao lado do meu pai hoje”.
A escolha de Renato Aragão decorre de seu legado cultural e popular, reconhecendo sua contribuição para a arte e para o turismo nacional como figura querida e simbólica do Brasil.
Aos 90 anos, Renato Aragão surpreende com vitalidade e bom humor. Ele compartilhou nas redes sociais sua rotina de exercícios físicos, com alongamentos e treinos leves para preservar a saúde e a disposição, cuidando de corpo e mente. Ele escreveu: 'Malhar em casa às vezes é melhor do que na academia. Feito'.
Em 26 de julho de 2025, o humorista participou de uma entrevista no canal YouTube Inteligência Ltda., e comentou com humor que sua esposa, Lílian Aragão, é “controladora”.
Renato afirmou que a mulher acompanha de perto todas as suas atividades e os seus compromissos.
Um dos nomes mais famosos da história do humor na TV e no cinema brasileiros, Renato Aragão, o eterno Didi, completou 90 anos no dia 13 de janeiro de 2025.
Nascido em 13/1/1935 em Sobral, no interior do Ceará, Renato Aragão liderou o humorístico “Os Trapalhões” entre as décadas de 1970 e 1990. Saiba mais sobre a vida e a carreira desse icônico artista.
Antônio Renato Aragão (nome de batismo) é filho de um escritor e poeta. Ele chegou a se formar em Direito pela Universidade Federal do Ceará, em 1957, mas jamais exerceu a profissão.
Em setembro de 1958, Renato Aragão sobreviveu a um acidente aéreo em Campina Grande, na Paraíba. O avião da extinta companhia Loide Aéreo Nacional, que tinha como destino Fortaleza, perdeu uma das asas ao chocar-se com um morro e caiu. Das 18 pessoas a bordo, 13 morreram. Entre os cinco sobreviventes estava o futuro humorista.
Em 1964, o artista mudou-se para o Rio de Janeiro e acabou sendo contratado pela TV Tupi. Foi na extinta emissora que ele conheceu Dedé Santana, seu futuro e indissociável parceiro no universo do humor.
Após atuar em programas humorísticos, ele criou na TV Excelsior o programa “Adoráveis Trapalhões”, antecessor de “Os Trapalhões”. No elenco, Renato Aragão teve ao seu lado Dedé, Ivon Cury, Ted Boy Marino e Wanderley Cardoso.
O humorístico “Os Trapalhões” estreou em 1974, na TV Tupi, e transferiu-se três anos depois para a TV Globo, onde se tornaria um dos programas mais populares da emissora.
O quarteto tornou-se um fenômeno da televisão brasileira nas noites de domingo.
O personagem Didi Mocó ficou conhecido não só por seus trejeitos circenses como pelos bordões, como “Ô, Psit!, 'Ô, da poltrona! e 'Cuma?”.
Renato também fez cinema. E após o prestígio dos Trapalhões na TV o quarteto também estendeu-se ao telão. A partir dos anos 1970, o grupo fez uma série de filmes com imenso sucesso de bilheteria no Brasil.
Entre as produções mais bem sucedidas do grupo nas telonas estão “O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão” (1977), “Os Saltimbancos Trapalhões” (1981) e “Os Trapalhões na Guerra dos Planetas” (1981), todos com mais de 5 milhões de espectadores.
Pelé, maior jogador da história do futebol, foi personagem de “Os Trapalhões e o Rei do Futebol” (1986).
Nos anos 1990, o grupo despediu-se de dois de seus integrantes. Em 1990, Mauro Faccio Gonçalves, intérprete de Zacarias e sua risada inconfundível, morreu de complicações respiratórias. Quatro anos depois, Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, teve complicações de um transplante de coração.
Em 1998, Renato Aragão lançou um novo programa dominical na TV Globo, “A Turma do Didi”. A atração permaneceu no ar por 12 anos, até 2010.
Em 1981, Renato Aragão casou-se com a empresária Lílian Taranto, união que dura até os dias atuais. Eles têm uma filha, Lívian Aragão, atriz nascida em 23/2/1999.
Além de Lívian, o humorista tem mais quatro filhos, todos frutos do casamento anterior de Renato Aragão com Marta Rangel: Paulo, Renato, Ricardo e Juliana.
Em 1986, Renato Aragão tornou-se embaixador do “Criança Esperança”, promovido pela Globo em parceria com o Unicef. O humorista liderou o programa até 2019 e ficou bastante associado às ações pelos direitos das crianças no Brasil.
No dia 12/1/2025, domingo da véspera de seu aniversário de 90 anos, o artista participou de uma celebração com missa no Cristo Redentor. No monumento carioca Renato Aragão viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida em 1991, quando escalou a estátua.
Depois, ele retirou os fones de ouvido e se inclinou para beijar a mão de Cristo. Um dos momentos inesquecíveis da vida do humorista e que também deixou uma marca para muitas pessoas que acompanharam a imagem.