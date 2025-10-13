Flipar

Cidade que foi cenário de ‘Game of Thrones’ tenta conter turismo em massa

Uma das cidades mais visitadas da Europa vem adotando medidas rigorosas para tentar conter o turismo em massa.

Trata-se de Dubrovnik, na Croácia, conhecida como a “Pérola do Adriático”.

O prefeito Mato Frankovi? implementou medidas radicais como estabelecer um limite máximo de 11,2 mil pessoas dentro das muralhas da cidade.

Conhecida por ter sido o principal cenário da série 'Game of Thrones', Dubrovnik chegou a ter 27 visitantes para cada morador, impactando drasticamente a qualidade de vida local.

Desde 2017, a prefeitura vem promovendo um amplo plano de gestão turística sustentável.

Outra restrição imposta foi limitar o número de navios de cruzeiro a dois por dia — antes, o pico era de oito.

Os navios também foram obrigados a atracar por no mínimo oito horas, incentivando os turistas a gastarem mais e explorarem a cidade com calma.

Em outra ação, tomada a partir da pandemia de Covid-19, a cidade passou a utilizar câmeras de circuito fechado para gerenciar o fluxo de pessoas.

A partir de 2026, a cidade croata passará a exigir que turistas reservem períodos para visitar as muralhas e museus por meio do 'Passaporte Dubrovnik'.

Outras medidas incluem restrições a malas com rodinhas — por conta do barulho nas ruas com paralelepípedos — e novos impostos sobre aluguéis de curto prazo.

Recentemente, a prefeitura efetuou a compra de imóveis para alugá-los a famílias locais, incentivando o repovoamento da cidade antiga.

As ações dividiram opiniões. Alguns moradores e empresários acreditam que as mudanças prejudicam o setor de turismo e não resolvem os problemas estruturais.

Outros reconhecem melhorias no cotidiano e nos serviços. 'Em comparação com 2017 e 2018, como guias locais, achamos que melhorou', opinou o proprietário da Dubrovnik Local Guides, Marko Milos.

Apesar de ainda enfrentar superlotação, os resultados iniciais mostram redução do fluxo de turistas e aumento na qualidade das experiências.

O prefeito defende que o futuro da cidade depende da qualidade, não da quantidade de visitantes. 'Estou tentando convencer nossos cidadãos de que estou fazendo isso para o bem de todos', disse Frankovi?.

Com aproximadamente 42 mil habitantes, Dubrovnik é uma das cidades mais encantadoras da Croácia e um dos destinos turísticos mais famosos do Mediterrâneo.

A cidade foi fundada no século 7 e é cercada por muralhas medievais de quase 2 km de extensão, que são Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1979.

Entre os principais pontos turísticos estão a Stradun (rua principal), o Forte Lovrijenac, o Palácio do Reitor e a Catedral da Assunção da Virgem Maria.

