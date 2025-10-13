Check-up “selvagem”: Leão faz ressonância magnética em Curitiba

Os leões alcançam a maturidade até os 4 anos de idade. A reprodução pode acontecer durante todo o ano. O cio das fêmeas dura de dois a oito dias, em qualquer época do ano. O acasalamento pode ocorrer até 50 vezes em um único dia. As fêmeas só não estão disponíveis para reprodução durante a gestação e o aleitamento.