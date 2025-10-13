Check-up “selvagem”: Leão faz ressonância magnética em Curitiba

Com cerca de 160 quilos, o animal foi devidamente sedado para garantir segurança e recuperação tranquila. Dacar chegou ao zoo em 2024, vindo de São Paulo, e hoje divide o recinto com a leoa Zâmbia, sua companheira. Vamos conhecer mais sobre esses majestosos animais.
O leão, chamado de rei da selva, é reconhecido por seu poder e majestade. Mas há muito mais nestes enormes felinos selvagens do que aparenta.
O leão vive em grupos, que apresentam uma hierarquia bastante definida. Enquanto as fêmeas caçam e cuidam dos filhotes, os machos protegem o grupo, geralmente formado por 40 indivíduos. Na maioria, fêmeas.
Atualmente, é classificado como vulnerável à extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais.
O leão, aliás, é o segundo maior felino do mundo - ficando atrás do tigre, e tem um tempo de vida relativamente curto, podendo viver até 20 anos.
Os leões apresentam de 1,37m a 2m de tamanho (corpo e cabeça), e sua cauda pode atingir até 100 cm de comprimento. O peso varia entre 120 e 190 quilos.
Vale destacar que já foram descritos leões com mais de 250 kg. O mais pesado? Pesava 272 kg.
Os leões apresentam uma pelagem amarela dourada, que é importante para garantir a camuflagem em meio à vegetação da savana.
A grande maioria dos leões que hoje vivem na natureza é encontrada nas savanas da África e demais regiões semi-desérticas. Ele já foi extinto em muitas áreas de florestas da Ásia e Europa.
A maior parte do tempo dos leões é destinada ao descanso. Apenas durante 5 horas do dia ocorrem as atividades de caça e em grupo. O restante do tempo serve para dormir, descansar e economizar energia.
Além disso, as suas atividades costumam acontecer ao entardecer. Afinal, os leões possuem excelente visão noturna, garantindo que a caça possa ocorrer durante a noite.
A comunicação entre os leões é feita através de rugidos, eles servem para alertar e demarcar o território ocupado. Assim, o rugido pode ser ouvido a até 9 km de distância.
Nos aspectos físicos, o macho possui uma juba característica e imponente e é bastante peludo. Já a fêmea é de menor porte, bem menos peluda e não apresenta a juba. A coloração da pelagem dos leões varia de amarelo a marrom.
Os leões são animais carnívoros e suas presas mais comuns são as zebras, búfalos, javalis, antílopes e veados. Eles são excelentes predadores e ocupam o topo de suas cadeias alimentares.
Os leÃµes sÃ£o capazes de comer presas que tÃªm atÃ© o dobro de seu tamanho e atÃ© 30 kg de carne em uma de suas refeiÃ§Ãµes ao longo do dia. E tambÃ©m podem passar atÃ© trÃªs dias sem se alimentarem.
As leoas, responsáveis pelas caças, podem correr até 80 km/h, quando percorrem distâncias pequenas. Já os machos são mais lentos - atingem 58 km/h.
Os leões alcançam a maturidade até os 4 anos de idade. A reprodução pode acontecer durante todo o ano. O cio das fêmeas dura de dois a oito dias, em qualquer época do ano. O acasalamento pode ocorrer até 50 vezes em um único dia. As fêmeas só não estão disponíveis para reprodução durante a gestação e o aleitamento.
A gestação dura de 100 a 119 dias, e resulta entre duas a quatro crias. A fêmea procura um lugar seguro para o parto e de onde possa continuar as suas atividades de caça.
Os filhotes nascem com cerca de 2 kg, e seus olhos só abrem após 10 dias do nascimento. Eles podem ser amamentados também por outras fêmeas do grupo.
Os filhotes ficam em esconderijos até que atinjam cerca de oito semanas de idade. Eles são capazes de correr quando possuem por volta de um mês e quando completam três meses passam a acompanhar a mãe e as fêmeas durante a caça.