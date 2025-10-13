Filme expõe comportamento abusivo de Shia LaBeouf em curso de atuação

Um documentário exibido no Festival de Cannes 2025, que retrata o curso de atuação criado pelo ator Shia LaBeouf, tem dado o que falar.
'Slauson Rec Theater Company' é o nome do projeto comunitário criado em 2018 pelo próprio LaBeouf.
Um dos participantes, Leo Lewis O’Neil, registrou toda a experiência em vídeo e transformou o material em documentário.
A obra mostra a transformação do projeto de uma iniciativa inspiradora para um ambiente tóxico e abusivo.
Inicialmente um mentor entusiasta, o ator passou a ter surtos de fúria, comportamento violento e atitudes manipuladoras com o grupo durante os ensaios de uma peça chamada '5711 Avalon'.
O filme termina com um LaBeouf arrependido, admitindo suas falhas em uma entrevista emocionada.
Após passar por um período de afastamento, LaBeouf voltou aos cinemas em 2024 com o filme 'Megalópolis', dirigido por Francis Ford Coppola.
Na época, a presença de LaBeouf em Cannes teve grande repercussão por ser o primeiro registro público dele desde o noticiário sobre sua imersão na vida religiosa.
O astro de Hollywood havia decidido buscar na vida religiosa um meio de dar fim a uma trajetória pessoal e profissional repleta de polêmicas.
Ele passou a se interessar pelo catolicismo durante a imersão que fez para interpretar o protagonista do filme “Padre Pio”, lançado em 2022. No fim de 2023, o ator foi crismado na Igreja Católica.
Em agosto de 2022, LaBeouf admitiu em entrevista a um podcast que teve uma série de atitudes abusivas durante o namoro com a cantora FKA Twigs, em 2018.
“Eu machuquei aquela mulher. E durante esse tempo, machuquei muitas e muitas pessoas antes daquela mulher”, declarou o ator ao podcast “Real Ones”, do ator Jon Bernthal.
Nos últimos anos, o ator foi notícia menos pelas atuações no cinema e mais por problemas na vida pessoal que o levaram mais de uma vez às páginas de polícia.
Twigs acusou o ator de abusos variados e o processou por isso. A cantora ainda relatou ter sido infectada conscientemente por LaBeouf com uma doença sexualmente transmissível. “A pior coisa que eu já passei na minha vida”, chegou a dizer em entrevista.
A cantora expôs diversos comportamentos surtados do ator, como atirar em cães de ruas como forma de incorporar o personagem que faria em “O Cobrador de Impostos”, de 2020.
Após as acusações de Twigs, outras mulheres vieram a público denunciar o comportamento agressivo do ator. Karolyn Pho, outra ex-namorada de LaBeouf, o processou por abuso físico.
A repercussão das denúncias fez a agência de talentos que administrava a carreira do ator romper o contrato com ele.
Em 2015, LaBeouf foi preso por intoxicação pública durante um festival de música no Texas. De acordo com o site TMZ, ele estava 'alterado', com comportamentos estranhos, e saiu correndo quando dois policiais o avistaram.
Dois anos depois, ele foi preso novamente por embriaguez e desordem pública. Até mesmo em uma farmácia o ator chegou a ser detido por causar tumulto sob efeito de álcool.
O temperamento explosivo de LaBeouf já o fez aparecer nas listas de sites especializados como um dos atores mais detestados de Hollywood.
No entanto, sua grande vitrine para o mundo foi a franquia 'Transformers', na qual participou dos três primeiros filmes.
No cinema, LaBeouf também estrelou 'Eu, Robô', de 2004, 'Os Infratores', de 2012, e 'Corações de Ferro', de 2014.
Após 'Megalópolis', o ator ainda atuou no drama britânico sobre boxe 'Salvable', e na adaptação cinematográfica de uma peça de David Mamet, 'Henry Johnson', ambos lançados em 2025.
Nascido em Los Angeles, em 11 de junho de 1986, Shia LaBeouf começou a ganhar fama na televisão com a série do Disney Channel 'Mano a Mana', que foi ao ar de 2000 a 2003.
