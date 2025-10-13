Fernando Fernandes e a emoção de ‘voltar a andar’: “Me arrepiou”

Durante uma participação no programa Domingão com Huck, ele disse ter se emocionado ao sentir os pés tocarem o chão, mesmo sem sensibilidade nas pernas.
'Admito que menosprezei o aparelho, achei que fosse mais do mesmo, mas, não. Eu não tenho sensibilidade nas pernas, mas senti os meus pés em contato com o chão... Isso me arrepiou', descreveu.
O momento em que 'caminha' com o exoesqueleto foi registrado e publicado nas redes sociais.
'Andar já não fazia parte dos meus planos há muito tempo e deixou de ser prioridade desde que descobri um mundo de uma nova forma, com rodas e asas e isso me completa!', escreveu.
Fernando sofreu um acidente de carro em 2009 que o fez perder os movimentos da cintura para baixo.
Em entrevistas anteriores, o ex-BBB havia relatado como pessoas passaram a tratá-lo de forma diferente após o incidente.
Nascido em São Paulo, em 28 de março de 1981, Fernando Fernandes ganhou notoriedade em 2002 ao participar do Big Brother Brasil, quando foi o 3° eliminado.
Na época, ele trabalhava como modelo para marcas como Dolce e Gabbana e Abercrombie e Fitch e também já havia atuado como boxeador.
Após o reality, Fernando precisou se reinventar e decidiu se tornar paratleta.
Além do esporte, construiu uma carreira na televisão, apresentando quadros e programas no Grupo Globo, como 'Desafio sem Limites', para o Esporte Espetacular.
No Canal Off, apresentou o 'Além dos Limites', em 2018.
Ainda na Globo, comandou o reality 'No Limite', de 2022 a 2023, tornando-se o primeiro cadeirante a comandar um programa desse gênero no Brasil.
Ele também se relacionou brevemente com a austríaca Viktoria Schwarz, campeã mundial de canoagem, e foi casado por três anos com a também modelo Laís Oliveira.
No fim de julho, Fernando acrescentou mais uma façanha à sua trajetória: participou de duas das etapas mais difíceis do Rally dos Sertões 2025, percorrendo 948 km entre a Bahia e Pernambuco.
Para o desafio, o ex-BBB se preparou com treinos de musculação e ciclismo, reforçando tanto a resistência física quanto o preparo mental.
Apesar das dificuldades técnicas e da exaustão, Fernando destacou o aprendizado e a emoção de participar da competição e revelou o desejo de correr todas as etapas na próxima edição.
Conhecido por buscar experiências radicais, Fernando já sobrevoou o vulcão Pacaya, cruzou o deserto do Saara em handbike e explorou regiões extremas da Islândia.