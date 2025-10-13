Fruta azeda tem polifenóis que fazem bem à pele

Saiba, então, um pouco mais sobre essas deliciosas frutas, que podem ser consumidas de diversas maneiras.
A pitanga é uma fruta que possui muitos nutrientes como vitaminas A, B e C, cálcio, fósforo e ferro, que auxiliam no combate ao envelhecimento precoce, aliviam os sintomas de artrite e previnem o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Além disso, a pitanga ajuda a manter a pele saudável e mantém uma boa visão, além de ser muito útil para emagrecer, nutrir e reduzir o acúmulo de líquidos e inchaço do corpo.
A época desta fruta no Brasil é entre outubro e janeiro e pode ser encontrada na forma natural ou em polpa congelada nos supermercados.
Os polifenóis e a vitamina C presentes na pitanga têm ação antioxidante que ajudam reduzir os danos nas células, mantendo os vasos sanguíneos saudáveis. Ajudam a manter a pele saudável e, portanto, beneficiam na aparência.
Melhora também o funcionamento das artérias e, por isso, ajudam a proteger contra doenças cardiovasculares como infarto, insuficiência cardíaca e derrame cerebral.
Além disso, a propriedade diurética da pitanga também ajuda a controlar a pressão sanguínea, essencial para o bom funcionamento do sistema cardiovascular.
A fruta também melhora a saúde dos olhos por possuir vitamina A, que age aumentando a proteção e evitando o surgimento de problemas, como olhos secos ou cegueira noturna.
Os antioxidantes da fruta, como a vitamina C, carotenóides e polifenóis, estão relacionados com a melhora da asma e da bronquite, principalmente quando o óleo essencial extraído das folhas da pitanga é usado para fazer a vaporização.
Alguns estudos mostram que o óleo essencial das folhas da pitanga tem propriedades antimicrobianas, sendo capaz de eliminar fungos, principalmente os fungos de pele, como a Candida.
Além disso, o extrato das folhas da pitanga tem ação antiviral contra o vírus influenza, um dos causadores da gripe.
A fruta ainda tem propriedades diuréticas, aumentando a eliminação e reduzindo a retenção de líquidos, podendo ser usada para ajudar a reduzir o inchaço em todo o corpo.
A pitanga tem poucas calorias: cada unidade da fruta tem aproximadamente 2 calorias, o que pode ajudar em dietas de emagrecimento.
Suas propriedades diuréticas diminuem o inchaço do corpo por aumentar a eliminação de líquidos.
Alguns estudos em laboratório usando células do câncer de mama mostram que os polifenóis da pitanga podem ajudar a diminuir a proliferação e aumentar a morte de células desse tipo de câncer.
Entretanto, ainda são necessários estudos em humanos que comprovem esse benefício. A pitanga também ajuda a fortalecer o sistema imune.
Fruta versátil, pode ser consumida na sua forma natural ou em polpa congelada, sendo utilizada em doces, geleias, sorvetes, refrescos, vinho, iogurte, licores e fermentados.
Uma vez preparada, a geleia de pitanga deve ser armazenada em um recipiente bem fechado para evitar a saída e a entrada de ar. Outra fruta que pode ser utilizada na produção de geleia é a seriguela.
Em resumo, a pitanga é uma fruta tropical não apenas apreciada por seu sabor único, mas também por seus benefícios nutricionais e potencial para promover a saúde. Seu uso em diversas receitas e sua rica composição de vitaminas e antioxidantes fazem dela um componente valioso para uma dieta equilibrada e saudável.