Maior águia do planeta ressurge no Pantanal e acende alerta sobre conservação

Essa espécie pode atingir mais de 2,20 metros de envergadura e superar os 11 quilos, sendo uma das aves de rapina mais poderosas do planeta.
A confirmação ocorre 13 anos após o primeiro registro de um ninho de harpia na região, evidenciando que os casais ainda ocupantes são capazes de se reproduzirem em áreas preservadas no Maciço do Urucum, uma área de vegetação densa e difícil acesso.
A presença da harpia revela que ainda há fragmentos de mata preservados no Pantanal, cruciais para sua sobrevivência. Classificada como 'quase em extinção', a espécie tem baixa taxa reprodutiva: geralmente apenas um filhote sobrevive a cada ciclo, que ocorre a cada três anos.
A harpia vive em florestas tropicais da América Central e América do Sul e é conhecida por caçar macacos e bichos-preguiça.
Recentemente, uma ave de rapina causou pânico na Noruega ao atacar um bebê de 1 ano, para desespero da família. A mãe lutou contra a águia-real, que causou vários ferimentos no rosto do bebê. A ave só o soltou quando foi morta por um guarda florestal.
Existem cerca de 60 espécies de águias no mundo. Elas estão divididas em grupos com características e distribuição geográfica que marcam as espécies.
A águia-real faz parte do grupo que abrange aves de médio a grande porte, com asas largas e caudas relativamente curtas, adaptadas para um voo potente e muitas vezes planado.
As águias são aves de rapina, juntamente com gaviões e falcões, e são classificadas de acordo com características ecológicas, fisiológicas e etológicas
As águias são aves diurnas, com bicos fortes e garras afiadas, e são capazes de localizar presas a grandes distâncias. Elas vivem em todos os tipos de habitats, exceto na Antártida. Veja algumas espécies.
Águia-serrana (Geranoaetus melanoleucus) - É uma espécie campestre e tem por hábito caçar em áreas abertas, sobretudo nos topos de serra, campos e pastagens adjacentes e nas áreas de cerrado.
Sua distribuiÃ§Ã£o vai da Cordilheira dos Andes atÃ© a ColÃŽmbia e Venezuela, expandindo-se atÃ© Argentina e Brasil, onde Ã© tida como uma espÃ©cie rara e ameaÃ§ada de extinÃ§Ã£o.
Águia-de-harris (Parabuteo unicinctus) - É uma ave de rapina de médio-grande porte que se reproduz desde o sudoeste dos Estados Unidos até o Chile, centro da Argentina e Brasil.
Águia-Careca (Haliaeetus leucocephalus ) - Também é chamada de águia-de-cabeça-branca - É nativa da América do Norte.
Sua distribuição geográfica inclui a maioria do Canadá, todos os Estados Unidos sendo o Alasca a sua maior distribuição, e norte do México.
Águia-Rabalva ( Haliaeetus albicilla) - É uma espécie que vive no norte da Europa e da Ásia. E se alimenta principalmente de peixes, aves aquáticas e carniça. A maior população da águia-rabalva remanescente na Europa encontra-se na região dos fiordes da Noruega.
Águia-filipina (Pithecophaga jefferyi) - Também conhecida como águia-pega-macaco, é uma grande águia em risco de extinção que habita as florestas tropicais das Filipinas. A águia está restrita às ilhas de Mindanao e Luzon.
Águia-Serpentária-de-Crista (Spilornis cheela) - Faz parte do grupo das Águias-Serpentárias, que têm esse nome porque são conhecidas por caçarem serpentes.
Esta águia marrom-escura, de tamanho médio a grande, é atarracada, com asas arredondadas e cauda curta. Encontrada em florestas na Ásia tropical . Possui uma crista distinta e adaptações para caçar répteis e pequenos mamíferos.
Ãguia-serpentÃ¡ria-africana ou Ã¡guia-cobreira (Circaetus gallicus) â?? Conhecida por sua dieta rica em cobras, vive em regiÃµes da Ãfrica e Ã© adaptada para capturar rÃ©pteis em Ã¡reas de savana e semideserto.
Esta é uma espécie do Velho Mundo que se distribui pela bacia do Mediterrâneo, Rússia e áreas da Ásia (Paquistão, Índia e Indonésia). É uma águia de cor clara, com asas muito compridas.