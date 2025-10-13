Flipar Jon Bernthal: ex-beisebolista virou o justiceiro mais assustador das telas Um dos atores mais intensos e versáteis da atualidade, Jon Bernthal completa 49 anos em 20/09/2025. Natural de Washington D.C., conquistou o público com personagens marcantes, que vão do brutal personagem 'Justiceiro', da Marvel, ao atormentado Shane, de 'The Walking Dead'. Por Lance

reprodução/instagram