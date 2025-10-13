Flipar

Jon Bernthal: ex-beisebolista virou o justiceiro mais assustador das telas

Um dos atores mais intensos e versáteis da atualidade, Jon Bernthal completa 49 anos em 20/09/2025. Natural de Washington D.C., conquistou o público com personagens marcantes, que vão do brutal personagem 'Justiceiro', da Marvel, ao atormentado Shane, de 'The Walking Dead'.

Por Lance
reprodução/instagram

Com uma carreira que transita entre o teatro, o cinema e as séries de televisão, ele é reconhecido por sua entrega emocional e autenticidade em cena.

reprodução

Estudou teatro em sua cidade natal, onde fez sua pós-graduação na Skidmore College. Depois seguiu para a Moscow Art Theatre na Rússia, e concluiu mestrado em atuação na Universidade de Harvard.

reprodução/skidmore theater

Durante sua formação em Moscou, jogou beisebol profissionalmente em uma liga europeia. Até que foi notado por um diretor da Formação Avançada de Teatro da Universidade Harvard e recebeu o convite para estudar teatro American Repertory Theatre.

reprodução/skidmore theater

Após a formatura, seu início no teatro foi marcado por atuações em mais de 30 peças regionais e fora da Broadway. Muitas delas com sua própria companhia de teatro Fovea Floods.

reproduÃ§Ã£o/skidmore theater

Os primeiros trabalhos de Jon Bernthal na TV foram participações em séries como 'Boston Legal', 'CSI: Miami', 'Law E Order': 'SVU' e 'How I Met Your Mother'.

reprodução

Seu papel como Shane Walsh em 'The Walking Dead' (2010–2012; 2018), onde fez parte de elenco principal nas duas primeiras temporadas, foi um divisor de águas na carreira. Ele interpretou um personagem complexo e moralmente ambíguo.

divulgaÃ§Ã£o

Alcançou ainda mais reconhecimento como o Justiceiro no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Ele originou o papel na segunda temporada de 'Daredevil' (2016), série produzida pela Marvel Television para a Netflix, e encabeçou uma série homônima de 2017 a 2019.

Reprodução/Netflix

A semelhança de Bernthal também foi usada para interpretar o anti-herói na série própria do personagem The Punisher, de 2017. da Marvel Comics, e uma série de quadrinhos em andamento do Justiceiro.

Reprodução

No cinema, participou de filmes como 'O Lobo de Wall Street', 'Fúria', 'Sicario', 'O Contador', 'Baby Driver', 'Ford v Ferrari', 'King Richard' e 'The Many Saints of Newark'.

Reprodução

Alguns de seus hobbies são a grande paixão por carros clássicos, tocar guitarra, literatura clássica e atividades ao ar livre, tais como caminhadas e pesca.

Reprodução/instagram

Jon Bernthal já quebrou o nariz 14 vezes. Muitas delas, aliás, durante cenas de ação ou treinos intensos.

Reprodução/instagram

O ator também é um grande defensor da saúde mental. Prova disso é que fala abertamente sobre a importância de buscar ajuda e cuidar do bem-estar emocional.

Reprodução de vídeo

Algumas de suas colaborações marcantes foram em trabalhos com diretores renomados. A saber, Martin Scorsese, David Ayer, Denis Villeneuve e Steve McQueen. Seu Shane em 'The Walking Dead' e Frank Castle, em 'The Punisher' são considerados papéis icônicos que marcaram a cultura pop.

Reprodução

Bernthal é bem entrosado no meio artístico. É amigo próximo de colegas como Norman Reedus e mantém boas relações nos bastidores., sendo, portanto, bem visto entre companheiros de elenco.

Reprodução/instagram

Ator que não apenas interpreta, mas vive seus personagens com uma entrega rara, Jon Bernthal é mais do que o Justiceiro ou Shane Walsh — ele é um artista que transforma dor, força e vulnerabilidade em arte.

Reprodução/instagram

