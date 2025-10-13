Jon Bernthal: ex-beisebolista virou o justiceiro mais assustador das telas

Com uma carreira que transita entre o teatro, o cinema e as séries de televisão, ele é reconhecido por sua entrega emocional e autenticidade em cena.
Estudou teatro em sua cidade natal, onde fez sua pós-graduação na Skidmore College. Depois seguiu para a Moscow Art Theatre na Rússia, e concluiu mestrado em atuação na Universidade de Harvard.
Durante sua formação em Moscou, jogou beisebol profissionalmente em uma liga europeia. Até que foi notado por um diretor da Formação Avançada de Teatro da Universidade Harvard e recebeu o convite para estudar teatro American Repertory Theatre.
ApÃ³s a formatura, seu inÃcio no teatro foi marcado por atuaÃ§Ãµes em mais de 30 peÃ§as regionais e fora da Broadway. Muitas delas com sua prÃ³pria companhia de teatro Fovea Floods.
Os primeiros trabalhos de Jon Bernthal na TV foram participações em séries como 'Boston Legal', 'CSI: Miami', 'Law E Order': 'SVU' e 'How I Met Your Mother'.
Seu papel como Shane Walsh em 'The Walking Dead' (2010â??2012; 2018), onde fez parte de elenco principal nas duas primeiras temporadas, foi um divisor de Ã¡guas na carreira. Ele interpretou um personagem complexo e moralmente ambÃguo.
Alcançou ainda mais reconhecimento como o Justiceiro no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Ele originou o papel na segunda temporada de 'Daredevil' (2016), série produzida pela Marvel Television para a Netflix, e encabeçou uma série homônima de 2017 a 2019.
A semelhança de Bernthal também foi usada para interpretar o anti-herói na série própria do personagem The Punisher, de 2017. da Marvel Comics, e uma série de quadrinhos em andamento do Justiceiro.
No cinema, participou de filmes como 'O Lobo de Wall Street', 'Fúria', 'Sicario', 'O Contador', 'Baby Driver', 'Ford v Ferrari', 'King Richard' e 'The Many Saints of Newark'.
Alguns de seus hobbies são a grande paixão por carros clássicos, tocar guitarra, literatura clássica e atividades ao ar livre, tais como caminhadas e pesca.
Jon Bernthal já quebrou o nariz 14 vezes. Muitas delas, aliás, durante cenas de ação ou treinos intensos.
O ator também é um grande defensor da saúde mental. Prova disso é que fala abertamente sobre a importância de buscar ajuda e cuidar do bem-estar emocional.
Algumas de suas colaborações marcantes foram em trabalhos com diretores renomados. A saber, Martin Scorsese, David Ayer, Denis Villeneuve e Steve McQueen. Seu Shane em 'The Walking Dead' e Frank Castle, em 'The Punisher' são considerados papéis icônicos que marcaram a cultura pop.
Bernthal é bem entrosado no meio artístico. É amigo próximo de colegas como Norman Reedus e mantém boas relações nos bastidores., sendo, portanto, bem visto entre companheiros de elenco.
Ator que não apenas interpreta, mas vive seus personagens com uma entrega rara, Jon Bernthal é mais do que o Justiceiro ou Shane Walsh — ele é um artista que transforma dor, força e vulnerabilidade em arte.