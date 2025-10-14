Flipar Reservatório de água na Europa remonta a 6 milhões de anos Um aquífero oculto ao longo da costa italiana foi descoberto em 2023 por cientistas europeus. Ele está localizado nas profundezas das montanhas Hyblaean, na Sicília, no sul da Itália. O Flipar mostrou à época e recupera para relembrar. Por Lance

Stella/Wikimedia Commons