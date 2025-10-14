Ex-marido troca Nicole Kidman por duas mulheres, diz jornalista americano

Segundo o jornalista Rob Shuter, Keith Urban estaria envolvido em dois novos relacionamentos poucas semanas após a divulgação do divórcio. Radicado em Nova York, Rob é conhecido por sua newsletter e podcast Naughty But Nice with Rob Shuter.
Ainda segundo esse jornalista, uma das mulheres envolvidas seria Maggie Baugh, guitarrista que jÃ¡ fez parte da banda de Keith e o acompanhou em turnÃªs pelos Estados Unidos. A outra ele nÃ£o revelou.
Inclusive, durante um dos shows após a separação, o cantor alterou a letra damúsica 'The Fighter', originalmente dedicada a Nicole Kidman, para incluir o nome de Maggie. No verso, ele trocou “Eu serei o lutador' por “Eu serei seu guitarrista”. Baugh registrou o momento em vídeo e compartilhou no Instagram.
O jornal Daily Mail envolveu o ator Hugh Jackman na história, ao suspeitar que o divórcio do intérprete de Wolverine com Deborra-Lee Furness em 2023 pode ter inspirado Kidman e Urban a seguirem o mesmo caminho.
Nicole Kidman protocolou o pedido de divórcio alegando “dificuldades conjugais e diferenças irreconciliáveis” no dia 30 de setembro de 2025.
Entretanto, segundo o site TMZ, a iniciativa da separação teria partido do músico, enquanto a atriz desejava manter o casamento. Keith teria adquirido uma nova residência em Nashville e deixado o lar do casal no início do verão.
Eles se conheceram em 2005 durante um evento de promoção da Austrália realizado em Los Angeles e oficializaram a união em junho de 2006 numa cerimônia em Sydney. O casal tem duas filhas: Faith Margaret, nascida em 2008 e Sunday Rose, nascida em 2010.
De acordo com o processo de divórcio, Nicole será a guardiã primária, responsável pelas meninas por 306 dias do ano, enquanto Urban ficará com elas nos 59 dias restantes.
Como ambos ganham mais que 100 mil dólares mensais, não haverá necessidade de pensão alimentícia. O casal também decidiu dividir de maneira equilibrada os bens adquiridos durante o casamento.
Conforme a legislação do Tennessee, o divórcio será concluído após o prazo mínimo de três meses. Mas quem é e o que levou Keith Urban a ter esse patrimônio?
Nascido em 26 de outubro de 1967, na Nova Zelândia, e criado na Austrália, ele se destacou por sua mistura de rock, pop e country, além de muita habilidade na guitarra.
Filho de Marienne e Robert 'Bob' Urbahn, Keith recebeu um ukulele aos quatro anos e aulas de guitarra aos seis, influências que o levaram a formar bandas juvenis e a participar de programas de TV musicais na Austrália.
Por isso, começou sua jornada musical cedo, influenciado por artistas como Johnny Cash e Fleetwood Mac. Com 16 anos, já se apresentava em clubes na Austrália. Sua primeira banda, 'The Ranch,' ganhou alguma notoriedade, mas Urban decidiu seguir carreira solo.
Em 1991, lançou seu álbum de estreia na Austrália, que o ajudou a ganhar visibilidade. Em busca de novas oportunidades, Urban se mudou para os Estados Unidos no final dos anos 1990.
Seu primeiro álbum americano, 'Keith Urban', lançado em 1999, estabeleceu-o como um artista emergente.
O verdadeiro ponto de virada veio com 'Golden Road,' em 2002, que trouxe sucessos como 'Somebody Like You' e 'Days Go By'.
Keith Urban Ã© conhecido por sua habilidade de fundir gÃªneros. Embora suas raÃzes estejam na mÃºsica country, ele incorpora elementos do rock e pop, criando um som Ãºnico.
Entre seus álbuns mais importantes estão 'Be Here', 'Love, Pain e the Whole Crazy Thing', 'Defying Gravity', 'Get Closer', 'Fuse e Ripcord', obras que combinaram country tradicional com elementos pop e rock.
Keith Urban recebeu diversos prêmios, incluindo quatro Grammys. Todos entre 2005 e 2010 pela Melhor Performance Vocal Country Masculina.
Ao todo foram 19 nominações. 'Você está sempre em um estado de espírito diferente quando faz cada disco, então espero que sejam todos diferentes. Você apenas pega coisas que gostaria de não ter feito no primeiro', disse em uma das premiações.
Keith também enfrentou problemas com álcool e drogas no passado e chegou a buscar tratamento. Após o casamento com Nicole, ele passou três meses em reabilitação e, em entrevista a Oprah Winfrey, afirmou que a intervenção dela foi decisiva e feita com amor.
Inclusive, segundo o site Radar Online, Keith e Nicole tinham um acordo pré-nupcial com cláusula sobre a sobriedade de Urban: ele receberia US$ 600 mil por ano de casamento desde que permanecesse longe de drogas e álcool durante a união.
Participou de programas de televisão como técnico no 'The Voice Australia' e como jurado em 'American Idol', além de colaborar com outros artistas em composições e produções.