Pedro Neschling fala sobre deficiência auditiva; tem o problema desde 18 anos

'A surdez Ã© uma deficiÃªncia invisÃ­vel porque, se eu nÃ£o contar, nÃ£o ficam sabendo. Boa parte da minha vida fui, e sou, deficiente. Provavelmente, as pessoas nÃ£o sabem, mas a minha perda vem desde antes que eu possa me recordar. Tive um diagnÃ³stico de surdez aos 18 anos. NÃ£o tenho um diagnÃ³stico sobre a causa. Provavelmente, alguma coisa hereditÃ¡ria, nÃ£o hÃ¡ essa explicaÃ§Ã£o', declarou, em entrevista ao jornal â??O Globoâ? em 2024.