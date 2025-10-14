Flipar

Djimon Hounsou solta o verbo contra Hollywood: ‘Sou mal pago’

O ator Djimon Hounsou se juntou ao remake de “Highlander”, segundo informações do The Hollywood Reporter. O filme será baseado no filme de mesmo nome de 1986, que se tornou um clássico cult.

Por Lance
Reprodução Instagram / @djimon_hounsou

O filme original de “Highlander”, dirigido por Russell Mulcahy, se destacou pela atuação de Christopher Lambert como Connor MacLeod, o guerreiro imortal escocês e de Sean Connery como Ramirez, outro guerreiro imortal. Bem como pela trilha sonora feita, especialmente para o filme, pela banda Queen.

Divulgação

Na época, Mulcahy mostrou 20 minutos de cenas não editadas para a banda Queen, o que os inspirou a criar quase um álbum inteiro para o filme. Quase todas as músicas foram usadas na trilha e, depois, lançadas no álbum 'A Kind of Magic'.

Wikimedia Commons / Domínio Público

Inclusive, o clipe musical de 'Princes of the Universe' tem a participação especial do ator principal do filme, enquanto “Who Wants to Live Forever” refletia o tema central do filme: viver para sempre e ver o amor desaparecer, como aconteceu com Connor MacLeod.

Reprodução Youtube

O remake, que ainda não tem data de estreia, será dirigido por Chad Stahelski (foto) e está sendo produzido pela United Artists, divisão da Amazon MGM e conta com um elenco de peso, como Henry Cavill, Russell Crowe, Marisa Abela, Dave Bautista e Karen Gillan.

Reprodução Instagram/@chadstahelski

Henry Cavill interpretará Connor MacLeod, o escocês medieval que descobre ser imortal e, com a ajuda do espadachim Ramirez, vivido por Russell Crowe, enfrentará outros imortais ao longo dos séculos.

Wikimedia Commons Gage Skidmore

Dave Bautista serÃ¡ Kurgen, o temido vilÃ£o da histÃ³ria. Karen Gillan darÃ¡ vida a Heather, a esposa mortal de MacLeod, e Marisa Abela serÃ¡ o interesse romÃ¢ntico contemporÃ¢neo do protagonista.

Instagram

Djimon Hounsou interpretará um guerreiro imortal africano. O ator não é estranho a esse tipo de papel, já que construiu uma carreira diversificada no cinema, transitando entre grandes franquias, filmes de ação, fantasia e papéis em animações.

Reprodução Instagram / @djimon_hounsou

Mas quem é Djimon Gaston Hounsou? Nascido em Cotonou, Benim, em 1964, é ator e modelo. Ele se mudou para a França aos 13 anos junto do irmão, onde iniciou carreira como modelo, antes de se estabelecer nos EUA em 1990.

Reprodução Instagram / @djimon_hounsou

Sua estreia no cinema foi em Without You I’m Nothing (1990), seguida por participações em videoclipes e séries de TV.

Reprodução Instagram / @djimon_hounsou

Ganhou reconhecimento internacional com Amistad (1997), que lhe rendeu indicação ao Globo de Ouro, e consolidou sua carreira em filmes como Gladiador (2000) e “Terra de Sonhos” (2004), pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

Divulgação

Outro filme importante na sua carreira é Diamante de Sangue (2006), que lhe trouxe novos prêmios e outra indicação ao Oscar, também na categoria de Melhor Ator Coadjuvante.

Divulgação

No filme, interpretou a Solomon Vandy, um pescador de Serra Leoa que, após a separação da sua família durante um ataque rebelde, é forçado a trabalhar numa mina de diamantes, onde encontra um diamante cor-de-rosa raro.

Divulgação

No Universo Marvel, Djimon Hounsou ganhou destaque ao interpretar Korath, o Perseguidor, em Guardiões da Galáxia (2014). O personagem retornou em Capitã Marvel (2019) e também apareceu na série animada What If...?, consolidando a presença do ator dentro da franquia.

Divulgação

No Universo DC, Hounsou também teve papéis de peso. Ele dublou o Rei dos Pescadores Ricou em Aquaman (2018) e assumiu o papel do Mago Shazam em Shazam! (2019), retornou em Adão Negro (2022) e Shazam! Fúria dos Deuses (2023).

Divulgação

Outros filmes de sucesso na carreira de Djimon Hounsou são Constantine (2005), A Ilha (2005), Eragon (2006), Quebrando Regras (2008), Velozes e Furiosos 7 (2015), A Lenda de Tarzan (2016), Rei Arthur: A Lenda da Espada (2017), Um Lugar Silencioso: Parte II (2020), King’s Man: A Origem (2021), Gran Turismo: De Jogador a Corredor (2023) e Um Lugar Silencioso: Dia Um (2024).

Divulgação

Naturalizado cidadão americano em 2007, manteve também sua cidadania beninense. Teve um relacionamento com a modelo Kimora Lee Simmons, com quem teve um filho, Kenzo Lee Hounsou, em 2009.

Reprodução Instagram / @djimon_hounsou

Em participação recente no programa 'African Voices: Changemakers', da CNN, falou sobre sua experiência como em Hollywood e revelou que, mesmo após mais de duas décadas de carreira, ainda recebe salários abaixo do esperado.

Reprodução Instagram / @djimon_hounsou

Ele afirmou: 'Ainda estou lutando para sobreviver', disse. 'Estou no ramo de cinema há mais de duas décadas, com duas indicações ao Oscar e muitos filmes de sucesso. Ainda assim, ainda estou lutando financeiramente. Definitivamente, sou mal pago.' Mas ele não disse o valor.

Reprodução Instagram / @djimon_hounsou

