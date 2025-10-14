Djimon Hounsou solta o verbo contra Hollywood: ‘Sou mal pago’

O filme original de “Highlander”, dirigido por Russell Mulcahy, se destacou pela atuação de Christopher Lambert como Connor MacLeod, o guerreiro imortal escocês e de Sean Connery como Ramirez, outro guerreiro imortal. Bem como pela trilha sonora feita, especialmente para o filme, pela banda Queen.
Na época, Mulcahy mostrou 20 minutos de cenas não editadas para a banda Queen, o que os inspirou a criar quase um álbum inteiro para o filme. Quase todas as músicas foram usadas na trilha e, depois, lançadas no álbum 'A Kind of Magic'.
Inclusive, o clipe musical de 'Princes of the Universe' tem a participação especial do ator principal do filme, enquanto “Who Wants to Live Forever” refletia o tema central do filme: viver para sempre e ver o amor desaparecer, como aconteceu com Connor MacLeod.
O remake, que ainda não tem data de estreia, será dirigido por Chad Stahelski (foto) e está sendo produzido pela United Artists, divisão da Amazon MGM e conta com um elenco de peso, como Henry Cavill, Russell Crowe, Marisa Abela, Dave Bautista e Karen Gillan.
Henry Cavill interpretará Connor MacLeod, o escocês medieval que descobre ser imortal e, com a ajuda do espadachim Ramirez, vivido por Russell Crowe, enfrentará outros imortais ao longo dos séculos.
Djimon Hounsou interpretará um guerreiro imortal africano. O ator não é estranho a esse tipo de papel, já que construiu uma carreira diversificada no cinema, transitando entre grandes franquias, filmes de ação, fantasia e papéis em animações.
Mas quem é Djimon Gaston Hounsou? Nascido em Cotonou, Benim, em 1964, é ator e modelo. Ele se mudou para a França aos 13 anos junto do irmão, onde iniciou carreira como modelo, antes de se estabelecer nos EUA em 1990.
Sua estreia no cinema foi em Without You I’m Nothing (1990), seguida por participações em videoclipes e séries de TV.
Ganhou reconhecimento internacional com Amistad (1997), que lhe rendeu indicação ao Globo de Ouro, e consolidou sua carreira em filmes como Gladiador (2000) e “Terra de Sonhos” (2004), pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.
Outro filme importante na sua carreira é Diamante de Sangue (2006), que lhe trouxe novos prêmios e outra indicação ao Oscar, também na categoria de Melhor Ator Coadjuvante.
No filme, interpretou a Solomon Vandy, um pescador de Serra Leoa que, após a separação da sua família durante um ataque rebelde, é forçado a trabalhar numa mina de diamantes, onde encontra um diamante cor-de-rosa raro.
No Universo Marvel, Djimon Hounsou ganhou destaque ao interpretar Korath, o Perseguidor, em Guardiões da Galáxia (2014). O personagem retornou em Capitã Marvel (2019) e também apareceu na série animada What If...?, consolidando a presença do ator dentro da franquia.
No Universo DC, Hounsou também teve papéis de peso. Ele dublou o Rei dos Pescadores Ricou em Aquaman (2018) e assumiu o papel do Mago Shazam em Shazam! (2019), retornou em Adão Negro (2022) e Shazam! Fúria dos Deuses (2023).
Outros filmes de sucesso na carreira de Djimon Hounsou são Constantine (2005), A Ilha (2005), Eragon (2006), Quebrando Regras (2008), Velozes e Furiosos 7 (2015), A Lenda de Tarzan (2016), Rei Arthur: A Lenda da Espada (2017), Um Lugar Silencioso: Parte II (2020), King’s Man: A Origem (2021), Gran Turismo: De Jogador a Corredor (2023) e Um Lugar Silencioso: Dia Um (2024).
Naturalizado cidadão americano em 2007, manteve também sua cidadania beninense. Teve um relacionamento com a modelo Kimora Lee Simmons, com quem teve um filho, Kenzo Lee Hounsou, em 2009.
Em participação recente no programa 'African Voices: Changemakers', da CNN, falou sobre sua experiência como em Hollywood e revelou que, mesmo após mais de duas décadas de carreira, ainda recebe salários abaixo do esperado.
Ele afirmou: 'Ainda estou lutando para sobreviver', disse. 'Estou no ramo de cinema há mais de duas décadas, com duas indicações ao Oscar e muitos filmes de sucesso. Ainda assim, ainda estou lutando financeiramente. Definitivamente, sou mal pago.' Mas ele não disse o valor.