Conheça Assis, a cidade natal de São Francisco, padroeiro dos animais

Situada na encosta do Monte Subásio, Assis oferece vistas panorâmicas do Vale da Úmbria. Está a cerca de 180 quilômetros ao norte de Roma e é cercada por colinas verdejantes, vinhedos e oliveiras centenárias.
A paisagem bucólica da cidade localizada na região da Úmbria reflete o espírito contemplativo de São Francisco e inspira visitantes com sua beleza serena.
Durante a Idade Média, foi palco de intensas disputas entre guelfos (favoráveis ao papa) e gibelinos (favoráveis ao imperador). Essas lutas moldaram a arquitetura defensiva da cidade, com muralhas e fortalezas como a Rocca Maggiore.
Construída logo após a canonização do santo em 1228, a Basílica de São Francisco é um dos principais centros de peregrinação cristã. Suas duas igrejas sobrepostas abrigam afrescos de Giotto e Cimabue, considerados obras-primas da arte medieval.
Os afrescos de Giotto na Basílica retratam a vida de São Francisco com uma profundidade emocional e técnica revolucionária para a época. Eles marcam o início da arte renascentista e atraem estudiosos e turistas do mundo inteiro.
A fortaleza medieval Rocca Maggiore domina a cidade do alto e oferece vistas panorâmicas do Vale de Spoleto. Construída no século 12, foi ampliada por Frederico II e é um símbolo da resistência histórica de Assis.
Localizado na Piazza del Comune, o Templo de Minerva Ã© um dos edifÃcios romanos mais bem preservados da ItÃ¡lia. Hoje abriga a igreja de Santa Maria sopra Minerva, mesclando arquitetura clÃ¡ssica e cristÃ£.
O centro histÃ³rico de Assis Ã© um labirinto de ruas de pedra, praÃ§as encantadoras e construÃ§Ãµes medievais. Caminhar por ele Ã© como viajar no tempo, com cada esquina revelando uma nova histÃ³ria.
Dedicada à seguidora de São Francisco, Santa Clara, a igreja abriga seu corpo incorrupto e o crucifixo que teria falado com Francisco. É um local de devoção e beleza arquitetônica.
Localizado nas encostas do Monte Subásio, o Eremitério das Carceri é onde São Francisco se retirava para meditar. Cercado por bosques, transmite uma atmosfera de paz e introspecção.
Assis mantém viva a tradição artesanal com produtos em cerâmica, bordados e artigos religiosos. As lojas locais oferecem peças únicas que refletem a cultura e espiritualidade da cidade.
A culinária da cidade é marcada por sabores rústicos e autênticos. Pratos como a porchetta, trufas negras, azeite de oliva e vinhos locais encantam os visitantes e celebram a terra fértil da Úmbria.
Assis sedia diversos eventos culturais, como o Calendimaggio, uma festa medieval com desfiles, música e encenações históricas que celebram a primavera e a herança da cidade.
Assis é símbolo internacional de paz. Diversos encontros mundiais de líderes religiosos e políticos já ocorreram na cidade, reforçando sua papel como ponte entre culturas e crenças.
O Parque Regional do Monte SubÃ¡sio Ã© uma Ã¡rea protegida que oferece trilhas ecolÃ³gicas, vistas deslumbrantes e contato direto com a natureza. Ã? ideal para caminhadas contemplativas e observaÃ§Ã£o de fauna.
A cidade é acessível por trem e ônibus a partir de Roma, Florença e outras cidades italianas. Apesar de pequena, Assis está bem conectada e recebe milhares de visitantes anualmente.
AlÃ©m da arte sacra, Assis abriga espaÃ§os dedicados Ã arte contemporÃ¢nea, como o Museu Diocesano e exposiÃ§Ãµes temporÃ¡rias que dialogam com a espiritualidade e a estÃ©tica moderna.
O Museu da Basílica de São Francisco reúne relíquias, manuscritos e obras de arte ligadas à vida do santo. É um espaço de preservação histórica e inspiração religiosa.
Desde 2000, Assis e seus monumentos franciscanos são reconhecidos como Patrimônio Mundial pela UNESCO, em virtude de sua importância espiritual, artística e histórica para a humanidade.