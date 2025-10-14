Principais pontos turísticos de Berlim, a vibrante capital alemã

Potsdamer Platz - Descrição: Um dos centros mais vibrantes de Berlim, a Potsdamer Platz foi reconstruída na década de 1990 após a queda do Muro de Berlim e é hoje um símbolo da nova Berlim, com arranha-céus modernos e espaços culturais - Localização: Mitte - Referências Históricas: Antes da Segunda Guerra Mundial, era um dos pontos mais movimentados da Europa; depois, ficou destruída e vazia durante a Guerra Fria