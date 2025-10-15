Keira Knightley pede desculpas por participação nos audiolivros de “Harry Potter”

Nos filmes seguintes, 'O BaÃº da Morte' (2006) e 'No Fim do Mundo' (2007), Elizabeth Swann evolui de uma jovem aristocrata para uma habilidosa guerreira e estrategista. Em 'No Fim do Mundo', ela se torna a Rainha dos Piratas, comandando sua prÃ³pria frota e desempenhando um papel central na batalha final contra a Companhia das Ãndias.