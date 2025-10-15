Laura Pausini confirma show em São Paulo dentro de turnê mundial: ‘ Amo o Brasil’

A apresentação está marcada para o dia 27 de fevereiro, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, e integra a agenda da “Io Canto World Tour”, que terá repertório baseado em sucessos da carreira e nas canções inéditas do álbum “Io Canto 2”.
A turnê de Pausini terá início em março de 2026, em Pamplona, na Espanha, e seguirá por outras cidades do país, como Valência, Madri e Barcelona.
Além da Europa, a artista passará por países da América Latina, entre eles Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Porto Rico, e da América do Norte, com shows em Los Angeles, Chicago e Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.
O novo disco que embala a turnê, “Io Canto 2”, dá continuidade ao projeto lançado em 2006 com “Io Canto”, que reuniu 19 faixas e trouxe músicas como “Due”, “Destinazione Paradiso” e “Strada Facendo”.
Em entrevista à revista “Quem”, ela falou de seu sentimento especial pelo Brasil, país com o qual tem forte relação desde os primeiros anos da carreira.
'Eu digo que na outra vida eu era brasileira. Não sei explicar a verdadeira razão de eu ficar tão feliz quando estou no Brasil. Todos os italianos sabem que eu amo o Brasil e que o português é o meu idioma preferido”, derreteu-se.
Laura Alice Rossella Pausini nasceu em 16 de maio de 1974, em Faenza, província de Ravena, na Itália. Criada em Solarolo, pequena comunidade da região da Emília-Romanha, ela é filha do pianista Fabrizio Pausini e de Gianna Ballardini.
Desde menina, Laura demonstrou inclinação musical. Ela teve aulas de canto e piano com o pai, com quem se apresentava em festas e bares locais.
A carreira profissional de Pausini começou efetivamente em 1993, quando, aos 18 anos, ela venceu o Festival de Sanremo na categoria de novatos com o single “La solitudine”.
Nesse mesmo ano, ela lançou seu álbum de estreia, “Laura Pausini”, que obteve sucesso internacional, vendendo cerca de duas milhões de cópias.
No ano seguinte, saiu “Laura”, seu segundo álbum, com vendas ainda melhores, além de sua versão em espanhol que ganhou certificação de diamante na Espanha - fazendo dela, pela primeira vez, uma artista não espanhola a ultrapassar o milhão de cópias vendidas no país ibérico.
Nas décadas seguintes, sua carreira se consolidou com uma série de álbuns de sucesso tanto em italiano quanto em espanhol, explorando diferentes estilos dentro do pop e pop latino, e firmando-se como um dos nomes mais reconhecidos da música italiana no mundo.
Pausini acumulou prêmios importantes. Ela foi a primeira cantora italiana a ganhar um Grammy Awards, em 2006, na categoria Melhor Álbum de Pop Latino com o álbum “Escucha”.
Ela também conquistou cinco prêmios Grammy Latino, além de reconhecimento por suas vendas massivas de discos no mundo todo - mais de 70 milhões de cópias vendidas, com certificações múltiplas, incluindo dezenas de discos de platina, vários de ouro e alguns de diamante.
Em 2021, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original com “Io sì” para o filme “Rosa e Momo”.
Sua discografia é acompanhada de turnês de grande porte que a levaram a se apresentar em muitos países da Europa, América Latina e América do Norte.
Outro marco foi o álbum de comemoração dos 20 anos de carreira, “20 – The Greatest Hits”, em 2013, que reuniu sucessos antigos regravados e canções inéditas, com participações especiais de artistas como Kylie Minogue, Ivete Sangalo, Andrea Bocelli e outros.
Nesse mesmo ano, Pausini teve sua primeira filha, Paola, fruto da relação com o guitarrista e produtor musical Paolo Carta.
Em 2023, após 18 anos de relacionamentos, Laura Pausini e Paolo Carta formalizaram a união em uma cerimônia íntima.