Flipar

Laura Pausini confirma show em São Paulo dentro de turnê mundial: ‘ Amo o Brasil’

A cantora italiana Laura Pausini confirmou que fará um show único no Brasil em 2027, dentro de sua nova turnê mundial.

Por Lance
- Reprodução do X @LauraPausini

A apresentação está marcada para o dia 27 de fevereiro, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, e integra a agenda da “Io Canto World Tour”, que terá repertório baseado em sucessos da carreira e nas canções inéditas do álbum “Io Canto 2”.

Reprodução do X @LauraPausini

A turnê de Pausini terá início em março de 2026, em Pamplona, na Espanha, e seguirá por outras cidades do país, como Valência, Madri e Barcelona.

Reprodução do X @LauraPausini

Além da Europa, a artista passará por países da América Latina, entre eles Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Porto Rico, e da América do Norte, com shows em Los Angeles, Chicago e Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.

Reprodução do X @LauraPausini

O novo disco que embala a turnê, “Io Canto 2”, dá continuidade ao projeto lançado em 2006 com “Io Canto”, que reuniu 19 faixas e trouxe músicas como “Due”, “Destinazione Paradiso” e “Strada Facendo”.

ra musical, e personalidade de televisão italiana - Reprodução do X @billboardlatin

Em entrevista à revista “Quem”, ela falou de seu sentimento especial pelo Brasil, país com o qual tem forte relação desde os primeiros anos da carreira.

Reprodução do Instagram @laurapausini

'Eu digo que na outra vida eu era brasileira. Não sei explicar a verdadeira razão de eu ficar tão feliz quando estou no Brasil. Todos os italianos sabem que eu amo o Brasil e que o português é o meu idioma preferido”, derreteu-se.

Reprodução do Instagram @laurapausini

Laura Alice Rossella Pausini nasceu em 16 de maio de 1974, em Faenza, província de Ravena, na Itália. Criada em Solarolo, pequena comunidade da região da Emília-Romanha, ela é filha do pianista Fabrizio Pausini e de Gianna Ballardini.

Reprodução do Instagram @laurapausini

Desde menina, Laura demonstrou inclinação musical. Ela teve aulas de canto e piano com o pai, com quem se apresentava em festas e bares locais.

Reprodução do Instagram @laurapausini

A carreira profissional de Pausini começou efetivamente em 1993, quando, aos 18 anos, ela venceu o Festival de Sanremo na categoria de novatos com o single “La solitudine”.

Reprodução do Instagram @laurapausini

Nesse mesmo ano, ela lançou seu álbum de estreia, “Laura Pausini”, que obteve sucesso internacional, vendendo cerca de duas milhões de cópias.

Reprodução do Instagram @laurapausini

No ano seguinte, saiu “Laura”, seu segundo álbum, com vendas ainda melhores, além de sua versão em espanhol que ganhou certificação de diamante na Espanha - fazendo dela, pela primeira vez, uma artista não espanhola a ultrapassar o milhão de cópias vendidas no país ibérico.

Reprodução do Instagram @laurapausini

Nas décadas seguintes, sua carreira se consolidou com uma série de álbuns de sucesso tanto em italiano quanto em espanhol, explorando diferentes estilos dentro do pop e pop latino, e firmando-se como um dos nomes mais reconhecidos da música italiana no mundo.

Divulgação

Pausini acumulou prêmios importantes. Ela foi a primeira cantora italiana a ganhar um Grammy Awards, em 2006, na categoria Melhor Álbum de Pop Latino com o álbum “Escucha”.

Reprodução do Instagram @laurapausini

Ela também conquistou cinco prêmios Grammy Latino, além de reconhecimento por suas vendas massivas de discos no mundo todo - mais de 70 milhões de cópias vendidas, com certificações múltiplas, incluindo dezenas de discos de platina, vários de ouro e alguns de diamante.

Reprodução do Instagram @laurapausini

Em 2021, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original com “Io sì” para o filme “Rosa e Momo”.

Reprodução do Instagram @laurapausini

Sua discografia é acompanhada de turnês de grande porte que a levaram a se apresentar em muitos países da Europa, América Latina e América do Norte.

Reprodução do Instagram @laurapausini

Outro marco foi o álbum de comemoração dos 20 anos de carreira, “20 – The Greatest Hits”, em 2013, que reuniu sucessos antigos regravados e canções inéditas, com participações especiais de artistas como Kylie Minogue, Ivete Sangalo, Andrea Bocelli e outros.

Reprodução do Instagram @laurapausini

Nesse mesmo ano, Pausini teve sua primeira filha, Paola, fruto da relação com o guitarrista e produtor musical Paolo Carta.

Reprodução do Instagram @laurapausini

Em 2023, após 18 anos de relacionamentos, Laura Pausini e Paolo Carta formalizaram a união em uma cerimônia íntima.

Reprodução do Instagram @laurapausini

Veja Mais