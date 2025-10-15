Flipar

Sydney Sweeney volta a ser detonada: ‘frágil e minúscula’

A atriz Kim Novak criticou duramente a escolha de Sydney Sweeney para interpretá-la no filme “Scandalous”, dirigido por Colman Domingo.

Segundo ela, embora Sweeney seja talentosa, é “frágil e minúscula”, além de muito diferente em aparência, postura e modo de pensar.

A artista classificou a escolha como “estranha” e afirmou estar descontente com a escalação, dizendo apenas esperar que a atriz receba outra proposta que a afaste do projeto.

Não é a primeira vez que o nome de Sydney Sweeney é alvo de críticas. Em 2024, uma produtora veterana de Hollywood, Carol Baum, fez duras críticas à sua atuação.

'Eu estava assistindo a 'Todos Menos Você' no avião.. Ela não é bonita, ela não sabe atuar. Por que ela é tão atraente?'', disse a produtora, em um bate papo com Janet Maslin, crítica do New York Times.

Em resposta, a assessoria da atriz divulgou um comunicado: â??Muito triste uma mulher na posiÃ§Ã£o de compartilhar sua esperteza e experiÃªncia escolher atacar outra mulher. Menosprezar injustamente uma companheira fala muito sobre o carÃ¡ter de Ms. Baum'. A produtora pediu desculpas.

A propaganda faz um trocadilho com as palavras 'jeans' e 'genes' (no inglês, a pronúncia dos termos é similar), destacando que são azuis (a roupa e os olhos da atriz). Muita gente associou esse trocadilho à eugenia, teoria pseudocientífica que defende a superioridade genética e que, no século 20, influenciou o nazismo.

O comercial parece fazer referência a outro vídeo publicitário (e polêmico) dos anos 1980. Protagonizada por Brooke Shields aos 15 anos e lançada pela Calvin Klein, aquela propaganda também citava fatores genéticos.

Recentemente, ao saber que a atriz americana é filiada ao Partido Republicano desde 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou: “Agora eu adoro o comercial dela. Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico”, disse.

Nascida em 1997, em Washington, Sydney Bernice Sweeney tem ganhado destaque nos últimos anos por papéis em produções de sucesso. Embora tenha começado a atuar em 2009, aos 12 anos, ela só passou a ganhar projeção em 2018, ao participar da 2ª temporada da série 'O Conto da Aia'.

No mesmo ano, ela atuou na minissérie da HBO 'Objetos Cortantes', ao lado de Amy Adams.

Em 2019, a atriz ganhou ainda mais status ao fazer uma ponta no filme 'Era Uma Vez em... Hollywood', do diretor Quentin Tarantino, e principalmente a série 'Euphoria' da HBO.

Em 2021, Sweeney chamou a atenção novamente ao interpretar a personagem Olivia Mossbacher na 1ª temporada da série 'The White Lotus', outra produção de sucesso da HBO.

Por esses papéis em 'Euphoria' e 'The White Lotus', a atriz foi indicada ao Emmy Awards duplamente em 2022.

A comédia romântica 'Todos Menos Você', citada pela produtora Carol Baum, estreou em 2023 e não foi bem nas críticas, porém fez sucesso nas redes sociais, principalmente por causa dos rumores de romance verdadeiro entre Sydney e o ator Glen Powell.

O resultado foi uma divulgação massiva e orgânica, levando o filme a ultrapassar US$ 200 milhões em bilheteria mundial e se tornar um raro fenômeno do gênero nos últimos anos.

Em 2024, Sweeney interpretou a super-heróina Julia Carpenter, no filme 'Madame Teia'. O filme foi detonado pela crítica mundial e foi muito mal nas bilheterias.

No mesmo ano, Sydney estrelou seu primeiro filme de terror. Em 'Imaculada' ela interpreta Cecília, uma jovem religiosa que se torna freira e passa a ser assombrada por forças malignas. Além de atuar, Sweeney também tem sua própria produtora, a Fifty-Fifty Films, fundada em 2020.

Seu próximo filme, 'Christy', estreia em novembro nos Estados Unidos e a atriz revelou a preparação intensa para viver Christy Martin, um ícone do boxe e membro do Hall da Fama. urante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, ela contou que ganhou 13 kg em apenas três meses.

'Eu treinava três vezes por dia, todos os dias. Pesos de manhã, kickboxing ao meio-dia e musculação à noite', explicou. Além disso, seguiu uma dieta rigorosa com frango, shakes e frutas. Nas filmagens, enfrentou lutas reais, que chegaram a causar hematomas e concussões.

Na vida pessoal, Sweeney começou a namorar o empresário Jonathan Davino em 2018, e eles ficaram noivos em 2022. Produziram juntos filmes como 'Todos menos Você' e 'Imaculada' O casal se separou em 2025.

Sydney está em um relacionamento com o polêmico produtor musical Scooter Braun. Eles se conheceram em junho, durante o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, em Veneza. De acordo com o The Sun, o casal estaria levando a relação a um novo patamar e planejando morar junto em breve.

