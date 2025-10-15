Cópia de Fernando Fernandes e a emoção de ‘voltar a andar’: “Arrepiou”

'Andar já não fazia parte dos meus planos há muito tempo e deixou de ser prioridade desde que descobri um mundo de uma nova forma, com rodas e asas e isso me completa!', escreveu.
Fernando sofreu um acidente de carro em 2009 que o fez perder os movimentos da cintura para baixo.
Em entrevistas anteriores, o ex-BBB havia relatado como pessoas passaram a tratá-lo de forma diferente após o incidente.
Nascido em São Paulo, em 28 de março de 1981, Fernando Fernandes ganhou notoriedade em 2002 ao participar do Big Brother Brasil, quando foi o 3° eliminado.
Na época, ele trabalhava como modelo para marcas como Dolce e Gabbana e Abercrombie e Fitch e também já havia atuado como boxeador.
Após o reality, Fernando precisou se reinventar e decidiu se tornar paratleta.
Ele se destacou na paracanoagem, conquistando quatro títulos mundiais consecutivos entre 2009 e 2012.
Além do esporte, construiu uma carreira na televisão, apresentando quadros e programas no Grupo Globo, como 'Desafio sem Limites', para o Esporte Espetacular.
No Canal Off, apresentou o 'Além dos Limites', em 2018.
Ainda na Globo, comandou o reality 'No Limite', de 2022 a 2023, tornando-se o primeiro cadeirante a comandar um programa desse gênero no Brasil.
Em 2023, Fernandes foi um dos participantes do 'The Masked Singer Brasil', vestido de circo.
Para o desafio, o ex-BBB se preparou com treinos de musculação e ciclismo, reforçando tanto a resistência física quanto o preparo mental.
Conhecido por buscar experiências radicais, Fernando já sobrevoou o vulcão Pacaya, cruzou o deserto do Saara em handbike e explorou regiões extremas da Islândia.