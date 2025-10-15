Pra quem não viu: Mulher sofre queimaduras ao fritar um simples ovo e morre no hospital

Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, ia fritar um ovo e na hora de quebrá-lo num copo (para verificar se não estava estragado), ela não percebeu que havia água no recipiente.
Ao jogar o ovo (com água) na frigideira quente com óleo, as chamas subiram, causando graves queimaduras. Na imagem, uma simulação feita durante reportagem na TV Globo.
O caso serve até hoje de alerta para o risco de acidentes domésticos. São perigosos, pois ocorrem quando a pessoa está num ambiente teoricamente seguro e, por isso, nem sempre prestam atenção em tudo que é necessário. Um dos riscos é com panela de pressão.
Em 2023, uma panela de pressão explodiu na cozinha de uma casa em Luziânia, Goiás. A câmera da casa gravou o momento do acidente. O pai protege a filha na sala enquanto a panela explodiu na cozinha.
Isqueiros e fósforos também são perigosos. Em 2023, uma criança de 4 anos morreu vítima de um incêndio numa casa em São Francisco do Glória, na Zona da Mata Mineira. Segundo os bombeiros , a criança estava com outra da mesma idade e começou a brincar com um isqueiro. O fogo atingiu o sofá e se alastrou.
Os cuidados com crianças, por sinal, são fundamentais. Veja algumas medidas que podem ser tomadas para evitar o risco de acidente com os pequenos dentro de casa.
Instale grades ou redes de proteção nas janelas e sacadas. E, mesmo assim, não deixe cadeiras ou bancos perto das janelas.
Atenção com os tapetes. Coloque antiderrapante para evitar escorregões. Cuidado com o chão liso. Não use cera para evitar que fique escorregadio.
Não deixe a criança brincar em escadas, pois é grande o risco de queda nos degraus.
Proteja as tomadas com protetores e oriente a criança sobre o perigo que elas representam.
Evite que a criança vá para a cozinha. Mantenha os cabos das panelas virados para dentro. O ferro de passar roupa também deve ficar inacessível. Se a criança se queimar, não passe nada (pomada, manteiga, gelo) nem fure bolhas. Leve ao pronto-socorro.
Guarde os produtos de higiene e de limpeza em local alto, fora do alcance das crianças. E, mesmo assim, não coloque esse tipo de produto em embalagens de alimentos e refrigerantes, que podem provocar confusão.
Nunca deixe remédios em locais baixos, mesmo que seja dentro de gavetas, pois elas podem ser abertas. Guarde tudo em prateleiras elevadas.
Mantenha os talheres, materiais de costura e tesouras em gavetas elevadas, que não possam ser abertas pelas crianças.
Crianças com menos de seis anos não devem dormir em beliches. Se for necessário, instale proteção nas laterais para evitar quedas.
Teste a temperatura das bebidas e dos alimentos cozidos antes de oferecer às crianças.
Teste a temperatura da água com a mão antes de a criança entrar na banheira ou embaixo do chuveiro.
O vaso sanitário também pode ser perigoso para crianças pequenas. Não deixe que elas fiquem sozinhas no banheiro.
Olho vivo em piscinas, banheiras e até baldes. Dependendo da idade, eles são perigosos. Nunca deixe as crianças sozinhas no banho. Em caso de afogamento, vire a criança de lado para expelir a água. Se necessário, faça respiração boca a boca e massagem no tórax.
Não deixe moedas e pequenos objetos pela casa. Se a criança engolir algo, ela deve ser colocada no colo de barriga para baixo, coma cabeça num nível mais baixo. Pressione as costas para aumentar a pressão toráxica e forçar o objeto a sair.
Para evitar que a criança engasgue com alimentos, prefira cortá-los em pedaços pequenos e ensine a criança a comer sentada, com a boca fechada
Tomando todos os cuidados, aproveite para curtir a família.