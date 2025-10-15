Flipar

Fabiano Menotti impressiona ao perder 52 quilos

O cantor sertanejo Fabiano Menotti passou por uma transformação que chamou a atenção do público. Afinal, ele eliminou 52 kg e exibiu um novo corpo, que gerou muitas dúvidas sobre os caminhos mais seguros para emagrecer.

Por Lance
Reprodução do Instagram @fabianomenotti

De acordo com o médico, Matheus Alencar, ao portal 'O Globo', o artista mostrou que mudanças de hábito podem trazer resultados reais, sempre com o acompanhamento de um profissional.

Reprodução do Instagram @fabianomenotti

Entre os pilares do processo, está a alimentação equilibrada. Nesse sentido, o foco não é fechar a boca e passar fome e restrições, mas sim comer de forma inteligente, com mais proteínas magras, fibras e vegetais.

Imagem Freepik

Somada a alimentação equilibrada, o indivíduo deve buscar a atividade física regular para ajudar a manter a massa magra, melhorar o metabolismo e aumentar a disposição.

Imagem Freepik

Outro ponto que muitas pessoas esquecem é que dormir mal interfere nos hormônios ligados à fome e à saciedade. O corpo, portanto, precisa de uma boa noite de sono para ter bem-estar.

Imagem Freepik

“O emagrecimento vai muito além da estética. Trata-se de saúde, prevenção de doenças e qualidade de vida. Cada resultado precisa respeitar o tempo e a realidade de cada paciente”, concluiu Alencar.

Imagem Freepik

Fabiano confirmou o uso de 'canetinhas', como ele se refere a medicamentos como Ozempic ou Mounjaro. Por outro lado, o cantor destacou que elas ajudam, mas nÃ£o sÃ£o uma soluÃ§Ã£o mÃ¡gica ou o Ãºnico fator para a perda de peso.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @fabianomenotti

“Está achando que é só usar a canetinha milagrosa e fica tudo certo, né? Não é por aí não. Ela ajuda, mas tudo faz parte de um processo. Mudança de hábito, alimentação, treino”, ressaltou.

Reprodução do Instagram @fabianomenotti

Fabiano Menotti nasceu em Califórnia, no Paraná, enquanto seu irmão César Menotti nasceu em Itapira, São Paulo. A família mudou-se para Belo Horizonte, onde o artista iniciou a carreira musical em bares universitários.

Reprodução do Instagram @fabianomenotti

Posteriormente, juntou-se a César Menotti, com a inclusão de instrumentos como guitarra e bateria, incomuns neste gênero musical. Eles, então, alcançaram sucesso nacional com o estilo que ficou conhecido como sertanejo universitário.

Reprodução do Instagram @fabianomenotti

A dupla ganhou destaque nacional com um som mais moderno para o sertanejo da época, que atraiu um público diverso, incluindo famílias inteiras.

Reprodução do Instagram @fabianomenotti

O lançamento do CD 'Palavras de Amor - Ao Vivo', em 2005, impulsionou a carreira, que continuou a crescer com sucessos como 'Ciumenta', 'Bandido do amor' e 'Se Fosse Eu'.

Reprodução do Instagram @fabianomenotti

O sucesso contínuo levou a dupla a lançar um DVD ao vivo, que consolidou a presença de César Menotti e Fabiano no mercado musical.

Divulgação

Em 2009, a dupla, então, ganhou o Grammy Latino na categoria 'Melhor Álbum de Música Romântica' com o CD 'Com Você'.

Reprodução do Instagram @fabianomenotti

Em 2012, gravaram o DVD 'Ao Vivo no Morro da Urca', uma proposta arriscada que levou o sertanejo a uma região não tão popular para o gênero, com grande aceitação do público.

Reprodução do Instagram @fabianomenotti

Conhecidos pelo carisma e um ótimo 'feeling' para escolhas de repertório, eles reúnem canções que cativam tanto os amantes de música de raiz como a nova geração.

- Reprodução do Instagram @fabianomenotti

Entre essas canções, estão 'Leilão', 'Como um Anjo' e 'Caso Marcado', que se tornaram grandes sucessos e marcaram época.

Reprodução do Instagram @fabianomenotti

O irmão Fábio, que era o antigo parceiro de Fabiano, hoje atua como produtor musical, empresário da dupla e pastor evangélico.

Reprodução do Instagram @fabianomenotti

Com uma discografia que inclui álbuns de estúdio e ao vivo, a dupla já vendeu quase 2 milhões de cópias e celebrou seus 20 anos de carreira em 2024, retornando como embaixadores da Festa de Barretos.

Reprodução do Instagram @fabianomenotti

Por fim, Fabiano Menotti Ã© casado com Gabriela Menotti, adepta da musculaÃ§Ã£o e de uma vida mais saudÃ¡vel, e pai de duas filhas: JÃºlia (a primogÃªnita) e Izabela.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @fabianomenotti

Veja Mais