Flipar

Pra quem não viu: Americano é resgatado após susto com kitesurf

Um norte-americano que praticava kitesurf na Barra da Lagoa, em Florianópolis, no dia 4 de outubro, passou por um susto e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Por Lance
Divulgação/Corpo de Bombeiros

De acordo com a corporação, o homem foi retirado do mar em segurança e sem ferimentos, com o apoio de uma motoaquática.

Domínio Público

Imagens que circularam pelas redes mostram o momento em que o kitesurfista tenta subir novamente na prancha, mas acaba sendo vencido pela força das ondas.

Repodução de vídeo Instagram @informe_floripa

Após o resgate bem-sucedido, o homem agradeceu aos bombeiros pelos serviços prestados.

Flickr - Otávio Nogueira

O kitesurf, também conhecido como kiteboard, é um esporte aquático que combina elementos do surfe, do surf, windsurf e parapente.

Manuel González Olaechea /Wikimédia Commons

O nome deriva das palavras em inglês 'kite' (pipa) e 'surf' (deslizar sobre a água).

Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay

Na modalidade, o praticante é impulsionado sobre a água por uma 'pipa' controlada por cabos e uma barra de comando, enquanto desliza sobre uma prancha semelhante à de surfe.

Chrumps/Wikimédia Commons

O atleta utiliza o kite para gerar tração e realizar manobras, saltos e deslocamentos em alta velocidade sobre a superfície da água.

Gianfranco Gori /Wikimédia Commons

Os franceses Bruno e Dominique Legaignoux são considerados os inventores do conceito moderno, ao criarem um tipo de pipa inflável que permitia maior estabilidade e segurança.

Flickr Manuel Barroso

Esse kite inflável tinha a capacidade de ser relançado da água após cair, solucionando um problema que existia nas tentativas anteriores.

Flickr Sam Sidran

A popularizaÃ§Ã£o global veio no final dos anos 90, com figuras como Robby Naish, campeÃ£o mundial de windsurf que passou a divulgar o novo esporte.

Wikimedia Commons/Robbynaishus1111

Desde então, o kitesurf evoluiu rapidamente, atraindo atletas profissionais e amadores, e tornando-se uma modalidade reconhecida por federações internacionais.

Elissonm /Wikimédia Commons

Existem diferentes modalidades de kitesurf; conheça as principais!

Julien Gazeau /Wikimédia Commons

Freeride: É o estilo mais comum e indicado para iniciantes, focado no prazer de velejar, fazer curvas e dar pequenos saltos.

Imagem de StockSnap por Pixabay

Freestyle: A vertente mais acrobática e radical, com foco em manobras complexas, saltos altos, rotações e movimentos no ar.

Imagem de StockSnap por Pixabay

Wave: Consiste em velejar e surfar as ondas, utilizando pranchas direcionais (parecidas com as de surf).

Deimantina /Wikimédia Commons

Foil: Utiliza uma prancha com um mastro (o foil) que faz a prancha 'voar' sobre a água, reduzindo o atrito e permitindo velejar com ventos mais fracos.

Imagem de michaelhumenberger por Pixabay

Por ser um esporte que depende do vento, o kitesurf exige atenção especial às condições climáticas e à segurança.

GIAMBATTISTA COSSETTI por Pixabay

Por isso, os praticantes devem usar equipamento de segurança, respeitar as normas locais de navegação e manter distância de banhistas e embarcações.

Flickr romantsova

É fundamental também aprender com instrutores certificados, já que o controle do kite requer técnica e noção de ventos e correntes.

Imagem de Christo Anestev por Pixabay

Em julho de 2015, o português Francisco Lufinha quebrou o recorde mundial de maior viagem de kitesurf sem paradas, navegando 874 km em 47 horas e 37 minutos.

Associação +Mar /Wikimédia Commons

Veja Mais