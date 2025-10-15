Homem descobre presente ‘esquecido’ por 46 anos na parede do banheiro

Durante a reforma de sua casa de infância, Tim King deparou com o presente, embrulhado com seu nome e tema da Disney, quando ajudava seus pais em reformas do imóvel no fim de 2024.
'Quando tirei aquilo, era um papel de embrulho supervelho', declarou King à emissora KTLA5. Ao abrir o antigo presente, ele descobriu que se tratava de um conjunto de Matchbox Thunder Jets - aeromodelos fabricados nos anos 70. O homem especula que o pacote deve ter caído em um vão da parede quando estava escondido no sótão da casa. A mãe, por sua vez, não se recorda de ter comprado o brinquedo.
A família ainda teve dúvidas se esse antigo 'tesouro' teria algum valor. Mas, pelo visto, o pai perdeu a chance de gastar o dinheiro enquanto era possível.
Um especialista disse à imprensa que as notas, por terem sido de larga produção e estarem amassadas, não têm quase valor para colecionadores.
Faz mais de 30 anos que o Real (R$) é a moeda oficial do Brasil. No dia 1º de julho de 1994, ele foi lançado como parte do Plano Real, uma reforma econômica criada com o objetivo de combater a hiperinflação que afetava o país na época.
Real Português (plural: Réis): ficou em circulação por 303 anos, do período colonial (entre o séc. XVI e XIX) até 7 de outubro de 1833. Era representado pelo símbolo “R”.
O uso da palavra “real” como unidade monetária deriva de realeza, exatamente por conta do período monárquico ao qual o Brasil foi submetido. Antes disso a moeda era apenas chamada de “dinheiro”.
Real Brasileiro (plural: Réis): ficou em circulação por 109 anos, de 8 de outubro de 1833 a 31 de outubro de 1942. Era representado pelo símbolo "Rs".
Cruzeiro: permaneceu em circulação por 24 anos, de 1º de novembro de 1942 a 12 de fevereiro de 1967. Era representado pelo símbolo “Cr$”.
Cruzeiro Novo: ficou em circulação por três anos, de 13 de fevereiro de 1967 a 14 de maio de 1970.
Cruzeiro: ficou em circulação por 15 anos, de 15 de maio de 1970 a 27 de fevereiro de 1986.
Cruzado: ficou em circulação por dois anos, de 28 de fevereiro de 1986 a 15 de janeiro de 1989. Era representado pelo símbolo “Cz$”.
Essa moeda foi criada a partir do “Plano Cruzado”, que tinha como objetivo conter a alta inflação do país.
Cruzado Novo: ficou em circulação por apenas um ano, de 16 de janeiro de 1989 a 15 de março de 1990. Era representado pelo símbolo "NCz$".
Real: Entrou em circulação em 1º de julho de 1994 e permanece até hoje, sendo um marco no combate à hiperinflação.
O real foi implantado no governo do presidente Itamar Franco, sob comando do então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que depois viria a ser presidente da República.