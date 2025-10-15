Flipar

Homem descobre presente ‘esquecido’ por 46 anos na parede do banheiro

Um homem de 53 anos encontrou um presente de Natal “esquecido” há mais de quatro décadas na parede de um banheiro em reforma. O caso aconteceu no estado de Illinois, nos Estados Unidos.

Reprodução/Instagram

Durante a reforma de sua casa de infância, Tim King deparou com o presente, embrulhado com seu nome e tema da Disney, quando ajudava seus pais em reformas do imóvel no fim de 2024.

Reprodução/Instagram

'Quando tirei aquilo, era um papel de embrulho supervelho', declarou King à emissora KTLA5. Ao abrir o antigo presente, ele descobriu que se tratava de um conjunto de Matchbox Thunder Jets - aeromodelos fabricados nos anos 70. O homem especula que o pacote deve ter caído em um vão da parede quando estava escondido no sótão da casa. A mãe, por sua vez, não se recorda de ter comprado o brinquedo.

Reprodução/Instagram

A família ainda teve dúvidas se esse antigo 'tesouro' teria algum valor. Mas, pelo visto, o pai perdeu a chance de gastar o dinheiro enquanto era possível.

Reprodução TV Anhanguera

Um especialista disse à imprensa que as notas, por terem sido de larga produção e estarem amassadas, não têm quase valor para colecionadores.

Reprodução TV Anhanguera

Faz mais de 30 anos que o Real (R$) é a moeda oficial do Brasil. No dia 1º de julho de 1994, ele foi lançado como parte do Plano Real, uma reforma econômica criada com o objetivo de combater a hiperinflação que afetava o país na época.

Joel Fotos/Pixabay

Real Português (plural: Réis): ficou em circulação por 303 anos, do período colonial (entre o séc. XVI e XIX) até 7 de outubro de 1833. Era representado pelo símbolo “R”.

wikimedia commons JFVP

O uso da palavra “real” como unidade monetária deriva de realeza, exatamente por conta do período monárquico ao qual o Brasil foi submetido. Antes disso a moeda era apenas chamada de “dinheiro”.

- Reprodução / Casa da Moeda

Real Brasileiro (plural: RÃ©is): ficou em circulaÃ§Ã£o por 109 anos, de 8 de outubro de 1833 a 31 de outubro de 1942. Era representado pelo sÃ­mbolo â??Rsâ?.

- ReproduÃ§Ã£o / Casa da Moeda

Cruzeiro: permaneceu em circulação por 24 anos, de 1º de novembro de 1942 a 12 de fevereiro de 1967. Era representado pelo símbolo “Cr$”.

Reprodução Casa da Moeda

Cruzeiro Novo: ficou em circulação por três anos, de 13 de fevereiro de 1967 a 14 de maio de 1970.

- Reprodução / Casa da Moeda

Cruzeiro: ficou em circulação por 15 anos, de 15 de maio de 1970 a 27 de fevereiro de 1986.

Domínio Público

Cruzado: ficou em circulação por dois anos, de 28 de fevereiro de 1986 a 15 de janeiro de 1989. Era representado pelo símbolo “Cz$”.

- Reprodução / Banco Central do Brasil

Essa moeda foi criada a partir do “Plano Cruzado”, que tinha como objetivo conter a alta inflação do país.

Reprodução Banco Central do Brasil

Cruzado Novo: ficou em circulaÃ§Ã£o por apenas um ano, de 16 de janeiro de 1989 a 15 de marÃ§o de 1990. Era representado pelo sÃ­mbolo â??NCz$â?.

ReproduÃ§Ã£o Casa da Moeda

Real: Entrou em circulação em 1º de julho de 1994 e permanece até hoje, sendo um marco no combate à hiperinflação.

Daniel Dan/Pexels

O real foi implantado no governo do presidente Itamar Franco, sob comando do então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que depois viria a ser presidente da República.

wikimedia commons José Cruz/ABr

