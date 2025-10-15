As superstições mais comuns no Brasil: você tem alguma?

Devido à crendice originária da Idade Média que associavam gatos pretos a trevas e bruxarias, há muitas pessoas que ainda hoje consideram esses felinos portadores de má sorte.
ONGs de defesa dos animais tentam afastar a superstição de que gato preto dá azar, o que afeta a adoção desses animais. No entanto, muita gente acredita na lenda. A seguir, veja outras superstições ainda muito presentes no Brasil!
Influência da lua no corte dos cabelos - De acordo com essa crença, na Luna Nova se obtém um penteado renovado; na Lua Crescente, cabelos crescendo mais rápido; na Lua Cheia, se desejar mais volume; na Lua Minguante, cabelos crescendo mais vagarosos e saudáveis.
Planta espada de São Jorge - Também conhecida como espada de Iansã, é considerada um amuleto por muitos brasileiros. Posicionada ao lado da entrada de casas e comércios, teria o condão de afastar o mau-olhado e atrair boas energias.
Bater três vezes na madeira - Um hábito comum de brasileiros supersticiosos é seguir esse rito para impedir má sorte. O “toc-toc-toc” vem quando algo dito está associado a um fato ruim.
Onde estÃ£o as bolsas - Reza a lenda que deixar bolsas ou mochilas no chÃ£o provoca perda de dinheiro. A recomendaÃ§Ã£o Ã© deixÃ¡-las em cadeiras, mesas ou outras superfÃcies.
Desvire os chinelos! - Uma das mais sinistras superstições prega que deixar chinelos de cabeça para baixo é sinal de mau presságio para as mães. Por via das dúvidas, os deixe de posição correta.
Elefante da fortuna - Segundo a crença, enfeitar a casa com uma escultura desse mamífero traz sorte financeira. Mas para fazer efeito, é preciso que a parte de trás da miniatura esteja apontada para a entrada da casa.
Cuidado com escadas - Uma das mais famosas superstições diz que passar por baixo de escadas dá azar. Por via das dúvidas, é sempre melhor desviar do caminho.
Varrer os pés - Caso uma pessoa tenha os pés varridos acidentalmente por outra, ela jamais se casará. Caso de superstição com punição eterna.
Coceira nas orelhas - Outra crença muito famosa é a de que se a pessoa está com as orelhas coçando (ou esquentando) é porque alguém está falando mal dela.
Visitas desejáveis e indesejáveis - A superstição diz que deve-se colocar uma vassoura atrás da porta caso queira que uma visita vá embora. Caso o objetivo seja que uma visita volte mais vezes, não se deve deixá-la abrir a porta para sair, é o anfitrião que deve fazê-lo.
Brinde sem mau agouro - Brindar com os copos vazios atrai mÃ¡ sorte. ApÃ³s o gesto de saÃºde, o ritual diz que se deve fazer contato visual com quem participa da saudaÃ§Ã£o e beber.
Abrir o guarda-chuva dentro de casa - Uma antiga superstiÃ§Ã£o diz que abrir o objeto nessas condiÃ§Ãµes Ã© fonte de muito azar.
SÃ£o Longuinho - Muitos brasileiros jÃ¡ fizeram a curta prece ao perder um objeto: â??SÃ£o Longuinho, SÃ£o Longuinho, se eu achar â??tal coisaâ?? dou trÃªs pulinhosâ?.
Comer aves na virada do ano - De acordo com esta crença, comer aves no Réveillon pode trazer um ano de retrocesso porque esses animais ciscam para trás.