Mariana Rios exibe barrigão de grávida durante treino em casa

Mariana anunciou a gestação em junho e revelou que espera um menino, chamado Palo, nome espanhol que simboliza força, resistência, resiliência, crescimento e raízes.
A atriz Mariana Rios compartilhou em suas redes sociais momentos de seu treino em casa, mostrando o barrigão de sete meses de gravidez.
Mariana e Juca Diniz, empresário que ela namora desde 2023, enfrentavam dificuldades para que ela engravidasse há algum tempo, devido a uma incompatibilidade genética que dificultava a concepção.
A revelação da atriz foi feita em participação no podcast “Grande Surto”, apresentado por Fernanda Paes Leme.
A identificação da incompatibilidade genética do casal ocorreu durante testes com embriões gerados no processo de fertilização in vitro.
Os testes nos embriões que seriam implantados mostraram que Mariana Rios e João Luiz Diniz D’Avila são portadores do mesmo gene recessivo.
Esse fenômeno raro acontece quando os parceiros têm genes recessivos que, caso combinados, aumentam os riscos de problemas genéticos nos embriões.
Também em junho de 2025, a atriz tinha feito um relato em suas redes sociais comentando sobre as dificuldades que vinha passando para tentar engravidar.
Mariana contou que, após receber estímulo hormonal que gerou vários óvulos, foi aconselhada pelos médicos a permanecer em repouso e evitar exercícios.
Porém, ela relatou ter acordado dias depois com uma intensa dor abdominal que “nunca tinha sentido”.
“Mas foi um choro que a lágrima escorria, eu não tinha fôlego. Eu não conseguia respirar. Era uma dor abdominal muito grande, que eu não me mexia”, explicou.
No hospital, os médicos identificaram que Mariana sofreu uma torção no ovário, condição em que o órgão incha e gira, podendo até ser privado de circulação sanguínea.
“O meu ovário, de tão estimulado por conta dos hormônios, de tão inchado, ele torceu. Isso que aconteceu é muito preocupante”, detalhou. A atriz não precisou passar por cirurgia porque o quadro se estabilizou.
E não foi a primeira vez que a atriz desabafou sobre as dificuldades para engravidar.
Em uma publicação em suas redes sociais em abril de 2025, ela disse: “Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor”.
O vídeo fez parte do programa “Basta Sentir a Maternidade”, projeto criado por Mariana Rios para mulheres que tentam engravidar.
Mariana Rios Botelho nasceu no dia 4 de julho de 1985 em Araxá, no interior de Minas Gerais. Ela é atriz, apresentadora, escritora e cantora.
Ela também mantém uma carreira de cantora e já apresentou programas como o “Superbonita” e “Se Arrume Comigo”, ambos no GNT.
Ela despontou na televisão com trabalho na série “Malhação”, da Rede Globo, entre 2007 e 2009, com a personagem Yasmin.
Ela foi noiva do cantor Di Ferrero, mas a relação foi desfeita em 2013. Ela também namorou Patrick Bulus, Ivens Neto, Romulo Holsback e Lucas Kalil Aluani.
