Brasil abriga único castelo medieval das Américas; conheça!

Pouca gente sabe, mas o único castelo medieval das Américas fica localizado no Brasil, mais especificamente na Mata de São João, Bahia.

Fundação Castelo Garcia D'Ávila

Trata-se do Castelo Garcia D’Ávila, uma das construções históricas mais antigas do Brasil.

Fundação Castelo Garcia D'Ávila

Erguido entre 1551 e 1624, o monumento foi inicialmente uma fortificação portuguesa.

Reprodução do Instagram @castelogarciadavila

Por ficar no alto da Colina de Tatuapara, o castelo era a primeira barreira contra invasões estrangeiras no litoral brasileiro.

Reprodução do Instagram @castelogarciadavila

Ao longo dos anos, dez gerações viveram no castelo, que também funcionou como posto de defesa contra franceses e holandeses.

Ruidival Marques /Wikimédia Commons

Posteriormente, ele se tornou a sede de um dos maiores latifúndios do período colonial.

Reprodução do Instagram @castelogarciadavila

O castelo foi tombado pelo Iphan em 1937 e hoje integra o Parque Histórico e Cultural Garcia D’Ávila.

Reprodução do Instagram @castelogarciadavila

O complexo é aberto à visitação e permite o acesso às ruínas, masmorras e túneis subterrâneos do castelo.

Gleidson Santos/Wikimédia Commons

Além disso, o parque reúne exposições ao ar livre, com peças arqueológicas indígenas, africanas e portuguesas.

Reprodução do Instagram @castelogarciadavila

Em 2020, o local ganhou um museu interativo e um espetáculo de vídeo mapping noturno, que recria momentos históricos através de projeções em cores.

Reprodução do Instagram @castelogarciadavila

O castelo virou um símbolo da luta pela Independência do Brasil na Bahia, especialmente nas batalhas de 2 de Julho de 1823.

Adam Jones /Wikimédia Commons

Durante o conflito, o castelo serviu de abrigo para centenas de indígenas Tupinambá, que atuaram como tropas revolucionárias contra os portugueses.

Reprodução do Instagram @castelogarciadavila

No século 19, o local tornou-se base para o Visconde de Pirajá, que liderou estratégias decisivas contra as tropas lusitanas.

All lordêlo/Wikimédia Commons

Segundo o historiador Diego Copque, o protagonismo popular, sobretudo de indígenas, negros, mestiços e escravizados, foi essencial para a vitória brasileira.

Reprodução do Instagram @castelogarciadavila

Muitos dos combatentes acreditavam que a independência traria liberdade, o que não se concretizou, mantendo desigualdades sociais e raciais.

RenataCanuto/Wikimédia Commons

As visitas ao castelo podem ser feitas de quarta a domingo, das 10 às quatro e meia da tarde.

Reprodução do Instagram @castelogarciadavila

O ingresso custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), sendo gratuito para moradores de Mata de São João e crianças de até cinco anos.

Reprodução do Instagram @castelogarciadavila

