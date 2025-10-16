Flipar Mais do que proteção: guarda-chuvas são cercados de misticismo no Japão A cultura japonesa atrai curiosos durante o ano todo, com peculiaridades que se diferem do que se pode ver no ocidente. Uma delas é o uso dos guarda-chuvas mesmo em dias que a tempestade está longe de chegar. No entanto, engana-se quem pensa que é apenas para proteção contra o sol. Por Lance

- Reprodução do X @TravelStylist_