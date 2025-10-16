Ne-Yo vai se apresentar no Brasil durante o Carnaval 2026

Sua última passagem pelo país foi em 2024, incluindo show no Espaço Unimed, em São Paulo e no Rock in Rio.
Em 16 de fevereiro, Ne-Yo se apresenta em Recife no Carvalheira na Ladeira, no Memorial Arcoverde, evento que reúne artistas como Anitta, Jorge e Mateus, Pedro Sampaio, Gusttavo Lima e Wesley Safadão.
No mesmo dia, o cantor será a principal atração internacional do Camarote Salvador 2026, comandando o Palco Praia.
No dia 17 de fevereiro, Ne-Yo encerra sua passagem pelo Brasil no Nosso Camarote, no Rio de Janeiro, no SambÃ³dromo, prometendo ser a principal atraÃ§Ã£o internacional da temporada.
Em 2025, o cantor se juntou a Mary J. Blige e Mario na turnê 'The For My Fans Tour' que percorreu os Estados Unidos.
Shaffer Chimere Smith, conhecido como Ne-Yo, nasceu no Camden, Arkansas, Estados Unidos, em 18 de outubro de 1979. Crescido em uma família de músicos, o cantor estudou na Las Vegas Academy e se juntou ao grupo de Rhythm and blues Envy.
Essa experiência inicial foi fundamental para a formação de seu estilo e para a construção de sua identidade artística. A banda terminou em 2000.
Após o fim do grupo, Ne-Yo direcionou seus esforços para a composição, escrevendo músicas para outros artistas.
Uma de suas primeiras composições notáveis foi 'That Girl', regravada por Marques Houston, mas foi 'Let Me Love You', escrita para o cantor Mario em 2004, que realmente catapultou sua carreira.
A canção tornou-se um grande sucesso, permanecendo no primeiro lugar da Billboard Hot 100 por nove semanas e solidificando a reputação de Ne-Yo como um compositor de talento.
Essa visibilidade tambÃ©m resultou em uma indicaÃ§Ã£o ao Grammy de 2006 na categoria Melhor Performance Masculina de Rhythm and blues, um reconhecimento significativo para um artista em ascensÃ£o.
Com a fama, Ne-Yo teve a oportunidade de assinar com a gravadora Def Jam, o que lhe permitiu finalmente lançar seu primeiro álbum solo, 'In My Own Words', em 2006.
O disco foi um marco em sua carreira, apresentando ao público não apenas suas habilidades como compositor, mas também como intérprete.
Com letras sedutoras, clipes dançantes e um visual cativante, Ne-Yo rapidamente se estabeleceu como um ícone do Rhythm and Blues dos anos 2000.
O álbum trouxe quatro singles de sucesso: 'Stay', 'When You’re Mad' e 'So Sick'. Dentre eles, 'So Sick' se destacou como uma das canções mais memoráveis da carreira de Ne-Yo.
'In My Own Words' foi um sucesso comercial, estreando em primeiro lugar na Billboard Hot 200 e recebendo uma indicação ao Grammy na categoria Melhor Álbum de Rhythm and Blues Contemporâneo.
Esse reconhecimento não veio apenas por causa das músicas, mas também pela imagem única que Ne-Yo criou para si mesmo. Seu chapéu característico e os passos de dança marcantes presentes em suas performances conquistaram o público.
Após o sucesso de seu primeiro álbum, Ne-Yo continuou a lançar material de qualidade, consolidando sua carreira com álbuns como 'Because of You' (2007) e 'Year of the Gentleman' (2008).
Esses discos ampliaram ainda mais seu repertório, trazendo novas sonoridades e mostrando sua evolução como artista.
Ne-Yo (na foto, com a mãe) é conhecido por suas letras que falam sobre amor, relacionamentos e emoções, e essa conexão emocional é algo que o público brasileiro aprecia profundamente.
As músicas dele frequentemente exploram a vulnerabilidade e a intensidade das relações humanas, tocando em temas universais que ressoam com pessoas de diferentes culturas.
Sua versatilidade e talento como compositor o tornaram uma figura respeitada não só como intérprete, mas também como criador de sucessos para outros artistas, como Beyoncé e Rihanna.