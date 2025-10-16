Lenha na fogueira: Tarantino diz que obra de Stephen King imita criação de Wes Craven

Embora tenha elogiado o estilo da escrita do autor, Tarantino disse: 'O livro 'It' é a versão de Stephen King para 'A Hora do Pesadelo'. Ele apenas substitui Freddy Krueger por Pennywise [...] É como se ele tivesse pensado: 'Isso é uma ideia incrível, vou fazer minha versão'. E aí fez um romance de 560 páginas. Tire todo o glacê, toda a decoração, e o que sobra é uma cópia de A Hora do Pesadelo'.
King, anteriormente, criticou o filme de 'Kill Bill' de Tarantino, chamando-o de 'narcisista' e 'entediante'. Portanto, as rusgas vão se somando.
Em participação em outro podcast, 'The Church of Tarantino', o diretor explicou por que desistiu do filme 'The Movie Critic', projeto que seria seu décimo e último filme.
Tarantino nasceu no Tennessee. Ele é filho do ator e músico Tony Tarantino, com a enfermeira Connie McHugh, com quem não tem uma boa relação hoje. Aos 11 anos, ele foi morar na Califórnia, com a mãe e o padrasto.
Aos 16 anos, Tarantino foi estudar atuação e não demorou muito para escrever roteiros. Sem oportunidades, Quentin foi trabalhar justamente como balconista de uma locadora de filmes. Lá, ele conheceu Roger Avary, que viria a mudar a história do cineasta.
Em 1987, Tarantino fez seu primeiro filme, mas de forma amadora, sem ganhar dinheiro. Na ocasião, ele escreveu e dirigiu 'My Best Friend's Birthday', que tem o próprio Tarantino como um dos protagonistas.
Uma rápida curiosidade: Quentin Tarantino também fica marcado por participar dos próprios filmes, mas geralmente são personagens com pouco espaço na trama.
No início dos anos 90, Tarantino finalmente começou a ganhar dinheiro com seus filmes, principalmente com roteiros. Em 1991, por exemplo, ele ajudou Frank Norwood a escrever 'Sombras na Noite'. O filme tem direção de Jan Eliasberg.
Em 1992, Quentin Tarantino ganhou muita projeção com 'Cães de Aluguel', quando fez o roteiro do filme, ao lado de Avary, e depois dirigiu o longa de 99 minutos.
Em 1993, foi lançado o filme 'Amor à Queima-Roupa'. baseado em um roteiro escrito por Tarantino após ler uma história de Avary. Desta vez, porém, a direção ficou por conta de Tony Scott.
Em 1994, outra obra foi lançada baseada em um roteiro dele: 'Assassinos por Natureza', dirigido por Oliver Stone. Ainda em 1994, Quentin Tarantino lançou 'Pulp Fiction: Tempo de Violência', mas agora como diretor.
Quentin Tarantino escreveu o filme junto com Avary, mas dirigiu sozinho o longa de 2h45. O filme até hoje passa com frequência na televisão fechada, dado o sucesso dele.
Uma das protagonistas daquele filme foi Uma Thurman. Os dois tiveram parcerias também em 'Kill Bill' 1 e 2, nos anos de 2003 e 2004. Agora, ela também está cotada para ser a protagonista do novo filme de Tarantino.
Foi com 'Pulp Fiction' que a fama internacional chegou para Quentin Tarantino. Aquela obra teve sete indicações para o Oscar, com uma premiação: a de melhor roteiro.
Já em 2012, foi a vez de 'Django Livre' sair com 2 estatuetas. Em 2014, o cineasta lançou 'Os Oito Odiados'. Nesses dois filmes, assim como e, 'Bastardos Inglórios', Tarantino contou com atuações inesquecíveis de Samuel L. Jackson.