Lenha na fogueira: Tarantino diz que obra de Stephen King imita criação de Wes Craven

Embora tenha elogiado o estilo da escrita do autor, Tarantino disse: 'O livro 'It' é a versão de Stephen King para 'A Hora do Pesadelo'. Ele apenas substitui Freddy Krueger por Pennywise [...] É como se ele tivesse pensado: 'Isso é uma ideia incrível, vou fazer minha versão'. E aí fez um romance de 560 páginas. Tire todo o glacê, toda a decoração, e o que sobra é uma cópia de A Hora do Pesadelo'.