Arnold Schwarzenegger revela se se arrepende de treinos pesados para Mr. Olympia

Ele também foi 'Conan, o Bárbaro' (1982), que da mesma forma valorizava o seu físico avantajado. Mas nem mesmo o corpo bem trabalhado de Schwarzenegger foi suficiente para lhe garantir o papel do Incrível Hulk, que ele almejava. O ator e fisiculturista Lou Ferrigno conquistou o papel porque era mais alto - 1,95 m, contra 1,88m, de Schwarzenegger.