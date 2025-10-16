Flipar Série de Harry Potter ganha segundo intérprete para o papel do bruxo; entenda A nova série de Harry Potter, da HBO, ganhou mais um nome no elenco: o jovem Isaac Gaut, que atuará como dublê de corpo do protagonista Dominic McLaughlin. Segundo o jornal britânico 'The Sun', Gaut foi contratado para agilizar as filmagens. Por Lance

Divulgação