Flipar Waffle: simples ou gourmet, uma gostosura para o paladar; conheça sua origem Nascida na Europa, uma massa versátil por ser consumida em diferentes momentos do dia e rica em acompanhamentos conquistou os Estados Unidos e também aparece nos cafés brasileiros. Tratam-se dos Waffles, a famosa massa com furos que lembram colmeias. Por Lance