Filme nunca saiu do papel porque os atores principais sempre morrem na vida real

John Belushi, Sam Kinison, John Candy e Chris Farley tiveram seus nomes ligados não só à comédia, como também ao filme, que passou a ter uma fama obscura em Hollywood. Ambos morreram perto do auge de suas carreiras e estariam na obra cancelada.
Na década de 1970, surgiu a ideia em Hollywood de transformar o livro 'The Incomparable Atuk', do canadense Mordecai Richler, em obra cinematográfica. Contudo, jamais o romance saiu do papel e é cercado por uma história macabra e 'amaldiçoada'
No enredo, o incomparável Atuk é o protagonista, que se sente um peixe fora d'água. Ele pertence à etnia Inuit (chamada de esquimó), deixa sua terra natal totalmente rural, e vai em direção a Toronto, no Canadá.
Por lá, Atuk encontra personagens e cenários que mexem com sua vida. Era retratada a presença de um esquimó em uma metrópole e todo contexto que essa contradição poderia acarretar. O filme seria retratado através da sátira e seria uma comédia.
Autor da obra, Mordecai Richler (1931-2001) foi indicado ao Oscar em 1975, pelo roteiro de 'O grande vigarista'. Em 1977, foi responsável por escrever 'Adivinhe Quem vem para Roubar', que foi refilmado em 2005 com Jim Carrey no papel principal e um novo título: 'As Loucuras de Dick & Jane'.
O roteiro foi escrito por Tod Carroll, ex-redator da revista humorística 'National Lampoon' e especialista em comédias besteirol tipicamente americanas. A ideia inicial de transformar o livro em obra cinematográfica foi de Norman Jewison.
Coube, então, a Peter Gzowski ser o responsável pela criação do roteiro em 1980, de um filme que jamais seria oficialmente lançado.
John Belushi foi escolhido para viver o protagonista Atuk no cinema e as gravações teriam início em 1982.
Contudo, o ator morreu no dia 5 de março de 1982, aos 33 anos, em virtude de uma overdose no hotel Chateau Marmont, em Los Angeles.
Vale destacar que John era irmão de outro famoso ator de Hollywood: Jim Belushi, que esteve em 'A Pequena Loja dos Horrores'(1986),'K-9 - Um Policial Bom pra Cachorro' (1989) e 'A Malandrinha' (1991).
Seis anos depois, outro comediante se interessou pela história. Sam Kinison, revelado em shows de stand-up, participou de alguns dias da filmagem.
Segundo Tod Carroll, Kinison teve desentendimentos com parte da equipe do filme. Na ocasião, o ator não gostou e queria modificar o roteiro original, fazendo com que a obra não saísse do papel.
Ao ser questionado sobre as trágicas coincidências, em entrevista ao 'Los Angeles Time', o roteirista disse: 'Não sou uma pessoa supersticiosa e isso não tem significado para mim. Com o ator e o tom certos, pode ser um bom filme.'
Conhecido por seu humor intenso e politicamente incorreto, Sam Kinison foi visto como sucessor de John Belushi, porém morreu em um acidente automobilístico em 1992.
Mesmo o projeto sendo considerado amaldiçoado, o texto chamou a atenção de outro famoso humorista: John Candy.
Na década de 1980, o canadense conquistou seu lugar no cinema e se destacou ao lado de Tom Hanks no filme 'Splash - Uma Sereia em Minha Vida (1984)'.
Além dessa película, também se destacou em obras como 'Antes Só do que Mal Acompanhado' (1987) e 'Jamaica Abaixo de Zero' (1993), que faturou cerca de 154 milhões de dólares.
No dia 4 de março de 1994, entretanto, o ator de clássicos da comédia sofreu um ataque cardíaco em Durango, no México, durante as gravações do filme 'Dois Contra o Oeste'.
Depois de mais uma morte, o nome de Chris Farley foi ventilado para viver o protagonista de Atuk, o Incomparável, nos cinemas.
O ator surgiu no 'Saturday Night Live' e se consolidou em comédias besteirol como 'Mong & Lóide' (1995) e 'Um ninja da pesada' (1997).
Farley faleceu em circunstâncias semelhantes a John Belushi. O ator morreu em dezembro de 1997, por causa de uma overdose em Chicago.
No momento, o roteiro segue abandonado em Hollywood em virtude de uma série de coincidências. Quase todos os possíveis protagonistas tinham problemas com drogas ou com sobrepeso, e as mortes deixaram uma carga negativa à comédia.