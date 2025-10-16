Os países mais seguros do mundo em 2025 e a posição do Brasil

O 'nível de paz' é considerado baixo, à frente apenas da Venezuela e Colômbia na América do Sul.
Apesar de um contexto global negativo, o relatório destaca que algumas nações no topo do ranking mantêm políticas consistentes de longo prazo que garantem estabilidade e uma sensação única de tranquilidade aos seus cidadãos.
Com base no Índice, veja quais foram os cinco países eleitos 'os mais seguros do mundo' em 2025!
5º) Singapura – É o único país asiático entre os 10 mais bem colocados no ranking global de paz, com destaque para a forte segurança interna e ausência de conflitos, apesar dos altos gastos militares per capita.
'Existe 100% de conforto e confiança mútua no sistema, o que cria um ambiente que é calmo, acolhedor e pacífico', comentou um morador em entrevista à BBC.
Ainda que leis conservadoras restrinjam algumas liberdades, como o casamento homoafetivo, há sinais de progresso social, com eventos como o festival Pink Dot ganhando maior aceitação nos últimos anos.
4º) Áustria – Embora tenha caído uma posição em relação ao estudo anterior, a Áustria segue bem avaliada graças à política histórica de neutralidade, que permite focar recursos em saúde, educação e bem-estar social.
O país é visto como extremamente seguro, com cidades onde casas e bicicletas ficam destrancadas e moradores e visitantes desfrutam de tranquilidade.
3º) Nova Zelândia – Antes em 5º, a Nova Zelândia subiu duas posições e agora ocupa o 3º lugar no ranking global de paz em 2025.
Sua geografia isolada oferece proteção natural, mas suas políticas internas rigorosas — como leis rígidas de controle de armas — são fundamentais para a sensação de segurança da população.
Esse ambiente se reflete no dia a dia: há um forte senso de comunidade e confiança nas pessoas e nos sistemas. Acesso à saúde universal e uma forte conexão com a natureza complementam a qualidade de vida.
2º) Irlanda – A Irlanda já superou conflitos do passado e hoje é um dos países mais pacíficos do mundo. Baixa militarização e poucos conflitos domésticos ou internacionais são algumas das razões para isso.
Essa posição deve-se à sua política de neutralidade militar (a Irlanda não é membro da OTAN, por exemplo), à redução contínua da militarização e à resolução de conflitos via diplomacia.
A baixa criminalidade, a sensação de segurança para moradores e visitantes, cordialidade, preservação de paisagens e a valorização da cultura local contribuem para um ambiente acolhedor e tranquilo em todo o território irlandês.
1º) Islândia – A Islândia mantém desde 2008 o primeiro lugar no ranking de paz, liderando em indicadores de segurança, baixa militarização e ausência de conflitos.
A sensação de segurança é palpável no cotidiano: as pessoas caminham à noite sem medo, os pais deixam os bebês dormindo em carrinhos do lado de fora de estabelecimentos e a polícia não porta armas.
Segundo os moradores, essa paz é sustentada por políticas robustas de igualdade de gênero e por um sistema social justo, que criam uma comunidade segura e acolhedora.