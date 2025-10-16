Exuberância, simbolismo e características do pavão, a espécie mais ‘vaidosa’ do mundo animal

Durante o período de acasalamento, o pavão evidencia, ainda mais, o brilho e a cor de sua plumagem. Afinal, quando ele tenta cortejar a pavoa, abre o leque de penas e enriquece ainda mais a sua beleza.
Além disso, suas cores menos vivas servem como camuflagem para proteger o ninho, ou as crias, dos predadores. Ele é territorialista e pode lutar com outro macho da mesma espécie que apareça em sua área.
É uma ave bastante sociável e costuma se afeiçoar ao seu tratador e permanece solto, sobretudo em fazendas e ao ar livre. Com ração e água no viveiro, viverá muito bem, com seu canto característico.
Os pavões podem viver de 25 a 30 anos. No entanto, sua idade média é de 16 anos. Eles reproduzem satisfatoriamente até os seis anos e variam em torno de 4 kg, e a altura é de cerca de 80 cm.
O leque, no pavão adulto, pode chegar a medir até dois metros e meio de diâmetro, e possui em torno de 200 penas de diferentes tamanhos.
Pavão é o nome comum dado para três espécies de aves dos gêneros Pavo e Afropavo que estão dentro da tribo Pavonini da família Phasianidae (que inclui também os galos, faisões, codornizes etc.).
Existem duas espécies de origem asiática, o pavão-azul, originário do subcontinente indiano, e o pavão-verde, do sudoeste asiático. Além da espécie africana, o pavão-congolês, nativa da bacia do Congo.
A cauda ou trem dos pavões não consiste em penas de cauda propriamente ditas. Essas longas penas possuem ocelos que são mais visíveis quando o pavão abre seu trem em leque.
Quanto aos filhotes, nas trÃªs espÃ©cies as cores sÃ£o mistas. HÃ¡ variaÃ§Ã£o entre amarelo pÃ¡lido e pardo, com manchas de cor marrom-escuro ou castanho claro e marfim
Os pavões são onívoros e comem muitas plantas, pétalas de flores, sementes, insetos e outros artrópodes, pequenos répteis e anfíbios.
Na natureza, os pavões encontram seu alimento ciscando na serrapilheira ao amanhecer ou ao anoitecer. Quando o dia está mais quente, esses animais entram nas partes mais arborizadas das florestas a fim de se proteger do calor.
O pavão é um símbolo da alma, da paz, da beleza, da prosperidade, do amor e da compaixão, fazendo com que as pessoas próximas dele evoluam perante as dificuldades da vida.
Outro caso em que o pavão se destacou nas artes foi na pintura de Maruyama ?kyo, em 1781. Assim, o pintor japonês retratou o pavão-verde.
O belo pavão-verde também apareceu na obra de Daniel Giraud Elliot. Ele foi um zoólogo americano e um dos fundadores do Museu Americano de História Natural em Nova Iorque, da American Ornithologists' Union e da Société Zoologique de France
O Splendor Solis é um tratado alquímico manuscrito do século XVI em alemão, célebre por sua série de ilustrações colorida, e também retratou a bela figura do pavão.
Além disso, a figura dos pavões foi representada em uma carruagem de latão de Searsole Rajbari, West Bengal, localizado na Índia.
O pavão também aparece em escultura no Complexo do templo Golingeshwara em Biccavolu, também na Índia.
A Anunciação com Santo Emídio é uma obra do artista italiano Carlo Crivelli, pintada em 1486. A obra é um retábulo que foi pintado para a Igreja da SS. Annunziata, em Ascoli Piceno, na Itália. Ela é mais uma arte em que o pavão aparece.