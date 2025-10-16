Patrimônio mundial ameaçado: Avanço do mar pode atingir estátuas da Ilha de Páscoa

Declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1995, o Parque Nacional Rapa Nui, na Ilha de Páscoa, é um dos mais lugares mágicos do mundo. Chega-se ao local em voo de 6h partindo de Santiago. Lá ficam mais de 800 estatuetas e grandes estátuas de pedra chamadas de Moai. Mistério sobre sua origem intriga.